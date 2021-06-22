Россияне начали массово скупать путевки в Турцию

После объявления об открытии Турции спрос на эту страну у российских туристов стал ажиотажным, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

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Уже сегодня, в первый день после снятия ограничений на полеты - 22 июня, в Анталью прибудут на 44 рейсах более 12 тысяч туристов из России. Первым приземлился в аэропорт Антальи в 04:15 по мск самолет из Уфы. Ожидается, что в июле в отдельные даты будут прибывать до 160 рейсов из России в день.

В АТОР подчеркнули, что спрос на Турцию сейчас высокий во всех сегментах: от бюджетного до высокого люкса. Например, в одном из самых дорогих пятизвездочных отелей только в первый день после новости о снятии ограничений на полеты российские туристы забронировали сразу 100 номеров. При сохранении такой динамики бронирования и при отсутствии дополнительных антиковидных ограничений турпоток из России в эту страну с 22 июня до конца сентября может составить около 3 млн человек.

Однако в Ассоциации туроператоров России считают, что рекорд 2019 года в этом году не повторится. Дело в том, что в допандемийный сезон туристы летали в Турцию из 46 отечественных городов, сейчас полеты разрешены только из 32 городов России.

По данным министерства культуры и туризма Турции, в рейтинге стран, отправляющих наибольшее количество туристов в Турцию, в 2020 году Россия заняла первое место. Она отправила на турецкие курорты более 2 млн туристов - это почти 17% от всего потока иностранцев. В 2019 году Россия также была лидером, тогда в Турции отдохнули более 7 млн россиян.