Теряют деньги: Россияне меняют путевки в пользу Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе
сообщила о том, что многие российские туристы начали перебронировать отечественные курорты на Турцию. При этом туроператор предупредил, что при этом возникают неизбежные потери.
Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова
сообщила о восстановлении авиасообщения с Турцией с 22 июня, то есть с сегодняшней даты. И эта новость немедленно отразилась на туризме, сообщает
РИА Новости.
В частности, по сообщению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, туристы начали перебронировать российские курорты на турецкие. Но какое количество подобных случаев уже имеется, эксперт не смогла назвать.
Одна из туристических компаний немного скорректировала эту информацию в беседе с журналистами, подчеркнув, что дело касается единичных случаев. При этом там подтвердили интерес клиентов.
"Туристов это интересует, да, но аннуляции пока единичны", - пояснил туроператор.
Представители другого туроператора предупредили о сопутствующих в ходе перебронирования неминуемых потерях денежных средств у туристов. В связи с этим, эта услуга пока не получила массового распространения.
"Дело в том, что выполнить перебронь обратно с России на Турцию сложно, и часто это влечет за собой оплату фактически понесенных расходов, поэтому такого рода запросы не очень распространены", - уточнили в туркомпании.