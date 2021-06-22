Теряют деньги: Россияне меняют путевки в пользу Турции

Фото: ТАСС ТАСС

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о восстановлении авиасообщения с Турцией с 22 июня, то есть с сегодняшней даты. И эта новость немедленно отразилась на туризме, сообщает РИА Новости.

В частности, по сообщению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, туристы начали перебронировать российские курорты на турецкие. Но какое количество подобных случаев уже имеется, эксперт не смогла назвать.

Одна из туристических компаний немного скорректировала эту информацию в беседе с журналистами, подчеркнув, что дело касается единичных случаев. При этом там подтвердили интерес клиентов.

"Туристов это интересует, да, но аннуляции пока единичны", - пояснил туроператор.

Представители другого туроператора предупредили о сопутствующих в ходе перебронирования неминуемых потерях денежных средств у туристов. В связи с этим, эта услуга пока не получила массового распространения.