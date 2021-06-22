К 21 июня существенно подорожал отдых в Турции. Об этом РБК сообщил директор по развитию сети туристических агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов

В пятницу, 18 июня, появилась информация о возобновлении с 22 июня полетов в эту страну. Как заявил Блинов, после этого стоимость 10-дневного тура на двоих в отель категории 5 звезд с вылетом из Москвы составляла 75–80 тысяч рублей, что соответствует уровню цен начала августа 2020 года, когда было возобновлено международное сообщение после пандемии. Однако к 22 июня стоимость подобных путевок поднялась на 50-80%.

«Ценник уже далеко за 100 тысяч рублей, и он постоянно растет, потому что спрос огромный», — заявил Блинов.

По данным сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, средняя стоимость путевки в Турцию с перелетом и проживанием на двоих на семь ночей в бюджетном пятизвездочном и с системой «все включено» поднялась с 50 тысяч до 60 тысяч рублей.

Согласно данным портала Level.Travel, цена тура поднялась минимум на 30%.

Чем больше выбирают тур, тем выше поднимается стоимость, заявила руководитель расчетного центра «Магазина горящих путевок» Элина Зевелева. Так, в пятницу двухместный номер в пятизвездочном отеле Alba Resort в Сиде на десять ночей с вылетами в ближайшие даты стоил 149 тысяч рублей, сейчас — 249 тысяч. Зевелева считает, что спрос на Турцию будет «взрывной» первые две недели после возобновления авиасообщения, после чего выйдет на уровень 2019 года.

Турецкие отельеры пока не знают, какого поведения придерживаться на российском рынке, поскольку не способны дать оценку его емкости, в этой связи они ведут себя осторожно, заявил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян . Он допустил изменение расценок на отели в ближайшие десять дней.