«Потеря денег»: эксперт предостерег от покупки автомобиля

Приобретение автомобиля — это всегда потеря средств, машина не является инвестицией и через какое-то время только теряет в цене. Об этом агентству «Прайм» сообщил директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отметил эксперт, в первый год автомобиль становится дешевле на 10-20%, а через пять лет — уже на 40-60% от первичной стоимости. Наиболее востребованные на рынке подержанных автомобилей модели теряют обычно меньше.

«Так, Toyota Camry – востребованная модель на рынке подержанных автомобилей и с имиджем хорошего качества — за первый год эксплуатации потеряет порядка 12% своей стоимости. Ее прямой конкурент Volkswagen Passat — 13%, а аналогичная модель от Hyundai уже 16%. Трехлетняя Camry потеряет около 27%, Passat — 30%, Hyundai Sonata — все 40%», — отметил Груздев.

По его словам, дорогостоящие автомобили тоже дешевеют по-разному. Как отметил эксперт, в подклассе Luxury высоко ценится быть первым владельцем, в этой связи такие машины теряют в цене очень быстро, и за 2-3 месяца могут подешеветь на 20-30%, а за пару лет — на 50% и даже больше, указал эксперт.

Что касается покупки подержанного автомобиля, то лучше приобрести б/у автомобиль премиальной марки, считает Груздев. Спустя годы его можно продать почти за ту же сумму, поскольку он будет пользоваться спросом.

Вместе с тем потеря цены у премиальных марок стандартной комплектации будет самой небольшой, подчеркнул эксперт.

По его словам, премиальные марки стандартных комплектаций будут терять в цене медленнее. Такая покупка является более выгодной, если говорить о потере стоимости.