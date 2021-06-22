«Не по карману»: любимый деликатес разорит россиян

В 2021 году цены на красную икру взлетят на 30%, хотя ее будет много. Однако не все смогут ее себе позволить. Таким прогнозом поделился руководитель ИА по рыболовству Александр Савельев пишет DEITA.RU.

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По его словам, всего в 2021 году в период лососевой путины планируется добыча восемнадцати тонн красной икры. Такой показатель удовлетворяет внутренний спрос, который оценивается в 12-15 тонн ежегодно.

«Однако цены уже пошли вверх и этот тренд сохранится, к осени розничные цены могут вырасти на 30% по сравнению с прошлым годом», – заявил Савельев.

На камчатском рынке один килограмм икры чавычи продается за 6,5 тысяч рублей. Икру кижуча можно купить за 5,8 тысяч рублей за килограмм, нерки - по 5,5 тысяч рублей.

Эксперт назвал эти цены спекулятивными. Это обусловлено началом путины. Также он указал на стоимость килограмма лососевой икры на Камчатке осенью 2020 года - она составляла 3,3 тысячи рублей.

Савельев считает, что цены нормализуются к середине июля, когда развернется основной промысел и пойдет горбуша.

Он также предупредил, что падения цен можно не ждать. Эксперт также указал на существенный дефицит красной икры в Санкт-Петербурге и в Москве. В этих городах в настоящее время реализуется прошлогодняя икра с пятидесятипроцентной надбавкой.