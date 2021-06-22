«Не по карману»: любимый деликатес разорит россиян

В 2021 году цены на красную икру взлетят на 30%, хотя ее будет много. Однако не все смогут ее себе позволить. Таким прогнозом поделился руководитель ИА по рыболовству Александр Савельев
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DEITA.RU.
По его словам, всего в 2021 году в период лососевой путины планируется добыча восемнадцати тонн красной икры. Такой показатель удовлетворяет внутренний спрос, который оценивается в 12-15 тонн ежегодно.
«Однако цены уже пошли вверх и этот тренд сохранится, к осени розничные цены могут вырасти на 30% по сравнению с прошлым годом», – заявил Савельев.
На камчатском рынке один килограмм икры чавычи продается за 6,5 тысяч рублей. Икру кижуча можно купить за 5,8 тысяч рублей за килограмм, нерки - по 5,5 тысяч рублей.
Эксперт назвал эти цены спекулятивными. Это обусловлено началом путины. Также он указал на стоимость килограмма лососевой икры на Камчатке осенью 2020 года - она составляла 3,3 тысячи рублей.
Савельев считает, что цены нормализуются к середине июля, когда развернется основной промысел и пойдет горбуша.
Он также предупредил, что падения цен можно не ждать. Эксперт также указал на существенный дефицит красной икры в Санкт-Петербурге и в Москве. В этих городах в настоящее время реализуется прошлогодняя икра с пятидесятипроцентной надбавкой.
Согласно данным Росстата, в апреле 2021 года килограмм лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,7 тысячи рублей, что на 30% больше, чем в апреле 2020-го. Апрельские цены на лососевую икру стали абсолютным рекордом как минимум с 2011 года.