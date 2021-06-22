Стартапы дня: зарабатываем на спасении жизни и убийце ковида

Кризис, вызванный коронавирусом, падение ставок по вкладам и страх потерять сбережения мотивировали многих россиян обратиться к инвестиционным инструментам, в том числе к ценным бумагам. «Рамблер» подготовил обзор стартапов, которые могут стать интересным вложением.

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CPRWrap Inc.: инновационный набор для спасения жизни

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Стартап CPRWrap Inc. разработал «инновационный инструмент», который помогает облегчить сердечно-легочную реанимацию (СЛР). На маску для СЛР, сделанную из медицинского пластика без добавления латекса, создатели стартапа нанесли визуальные подсказки по ее использованию.

«Набор для спасения жизни» CPRWrap Aid также включает в себя барьер для проведения искусственного дыхания и защитный экран для лица.

Индустрия медицинского оборудования оценивается в 425 миллиардов долларов и, как ожидается, к 2025 году вырастет до 612 миллиардов. Ежегодно более 350 тысяч американцев сталкиваются с остановкой сердца. Только 46 процентов из этих людей получают первую помощь до приезда врачей. В CPRWrap Inc. рассчитывают решить эту проблему с помощью своего набора, ориентированного на не обученных оказанию первой помощи людей.

Даже люди, имеющие опыт СЛР, могут забыть о нем в стрессовых ситуациях. Маске с накладкой на грудь и подробными указаниями и рисунками (куда положить руки для массажа сердца, какова последовательность действий) стресс не страшен. Розничная стоимость набора - 9,99 доллара.

На платформе StartEngine стартап привлек 1 550 долларов от пяти инвесторов. Минимальная инвестиция - 248,32 доллара. Стоимость компании оценивается в три миллиона долларов.

Fanbase: соцсеть для заработка на своем таланте

Fanbase - это новая социальная сеть, которая помогает пользователям монетизировать свой контент и получать доход за счет подписок. Пользователи Fanbase могут бесплатно подписываться друг на друга, покупать доступ к эксклюзивному контенту - музыке, видео, прямым эфирам, а также оставлять чаевые.

Создатели стартапа заявили, что другие платформы обогащаются за счет творчества своих пользователей, владея монополией на рекламу и доходы. В Fanbase отметили, что похожая платформа - Patreon - пытается решить эту проблему, но не помогает пользователям увеличить количество подписчиков. Еще один аналог - OnlyFans - ориентирован в основном на контент для взрослых, а Fanbase имеет более широкую аудиторию.

Во время пандемии заявки на проведение живых концертов и фестивалей через Fanbase и инструменты продажи, которые использует соцсеть, стали еще более востребованными.

На StartEngine стартап собрал почти 3,5 миллиона долларов от 5 149 инвесторов. Минимальное вложение - 256 долларов. Стоимость компании - 20 миллионов долларов.

Vootto: антиковидный очиститель воздуха

Израильский стартап Vootto разработал систему очистки воздуха для автомобиля, которая, как утверждается, устраняет все загрязнения и патогены, включая коронавирус. В компании заявили, что технология воздушного фильтра Active Shield удаляет микробы, не выделяя вредных побочных продуктов вроде озона.

Кроме того, Vootto обещает полную нейтрализацию запаха в авто и предлагает коллекцию ароматов. Выпустить систему на рынок планируют в четвертом квартале 2021 года. Стартап уже получил предзаказы от США, ОАЭ и покупателей из других стран на два миллиона долларов.

В компании утверждают, что воздушный фильтр устраняет SARS-COV-2 с эффективностью 99,15 процента и очищает воздух в четыре раза быстрее аналогов. Система включает в себя фильтр HEPA, активированный уголь, гранулы для устранения запаха и технологию Active Shield. Устройство имеет силиконовое дно, подходящее почти для всех подстаканников.