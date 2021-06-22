Москва ставит рекорды: зелень в столице продают дороже мяса

Щавель в московских магазинах продают по 650-700 рублей пучок, а продавцы объясняют такой резкий скачок цен – отсутствием местного производства. Об этом пишет «Свободная пресса».

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Автор статьи отметил, что, решив сделать зеленые щи, столкнулся с проблемой отсутствия щавеля и очень большими ценами на него.

«Свежий щавель — 700 рублей. В Подмосковье его нет, из Крыма везут. Раньше все здесь выращивали. Но выращивали вьетнамцы. Сейчас они уехали», - привел он слова продавца в одном из местных магазинов.

При этом журналист подчеркнул, что зелень раньше можно было купить у «опрятных бабулек у метро», однако их победили агрохолдинги.

«Сейчас фермеры и прочие хозяйствующие крестьяне, которые не могут пристроить свою продукцию на прилавки сетевых магазинов, довольствуются очень организованными рынками и ярмарками выходного дня, что без сомнения сказывается на ценах», - заметил он.

В свою очередь председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко напомнил, что сейчас «75 тысяч сел и деревень имеют жителей от 1 до 20 человек». Он высказал мнение, что спасением от роста цен на овощи должно стать повышение конкуренции в отрасли.

«Три миллиона крестьянско-фермерских хозяйств должны немедленно быть созданы в России. В каждом селе, в каждой деревне — по ферме, по несколько крестьянских хозяйств, которые как раз и вырастят нам ту самую дешевую, качественную и абсолютно разнообразную продовольственную продукцию», - заявил он.

По данным Росстата, за неделю с 8 по 15 июня цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем по России на 1,2%. Больше всего подорожала морковь (+10,2%) и картофель (+7%). Белокочанная капуста выросла в цене на 4,4%, репчатый лук – на 1,1%.