В Visa рассказали, что нужно сделать перед отпуском для защиты карты

Он рекомендует подключить смс-информирование о совершаемых платежах и установить лимиты для некоторых видов операций.
Кроме того, Бернер считает, что гражданам, которые собираются отпуск по России или за границу, следует записать телефонные номера и электронные адреса конкретного банка для оперативной связи с ним. Также он рекомендует всегда информировать банк о планируемой поездке за рубеж.
Нужно также не забывать обновлять контактные данные в банке, чтобы кредитная организация могла быстро дозвониться до клиента.
«Держите на карте только ту сумму денежных средств, которая планируется для использования в ближайшее время», – заявил глава Visa в России.
Согласно данным рейтингового агентства НРА, выпуск цифровых карт поможет сэкономить банкам более 54 млрд рублей. В «Сбере» уже предоставляется клиентам возможность вообще не выпускать «пластик».