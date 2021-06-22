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В Visa рассказали, что нужно сделать перед отпуском для защиты карты

Лера Букина
3 часа назад
Российским туристам нужно не забывать о базовых принципах защиты их банковских карт. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер.
В Visa рассказали, что нужно сделать перед отпуском для защиты карты
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он рекомендует подключить смс-информирование о совершаемых платежах и установить лимиты для некоторых видов операций.
Кроме того, Бернер считает, что гражданам, которые собираются отпуск по России или за границу, следует записать телефонные номера и электронные адреса конкретного банка для оперативной связи с ним. Также он рекомендует всегда информировать банк о планируемой поездке за рубеж.
Нужно также не забывать обновлять контактные данные в банке, чтобы кредитная организация могла быстро дозвониться до клиента.
«Держите на карте только ту сумму денежных средств, которая планируется для использования в ближайшее время», – заявил глава Visa в России.
Согласно данным рейтингового агентства НРА, выпуск цифровых карт поможет сэкономить банкам более 54 млрд рублей. В «Сбере» уже предоставляется клиентам возможность вообще не выпускать «пластик».
Личный счет,Михаил Бернер,Visa,Сбербанк России,РИА Новости,
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