В чужом кармане: сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

32-летняя Светлана В. - мастер перманентного макияжа. Три года назад она уволилась из газораспределительной компании и отравилась на курсы перманентного макияжа, в последние полтора года работает в московском салоне.

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«В офисе я получала 40 тысяч и это был почти зарплатный лимит, а нервотрепки при этом уйма. Со временем три мои приятельницы в бьюти-индустрию из офисов ушли, одна - в ногтевой сервис, другие - наращивают ресницы. Отлично зарабатывают. В итоге я выбрала перманент, так как сама его очень люблю. Обучение серьезное, дорогое, дешевле 30 тысяч вряд ли приличные курсы найдешь. Обучают сначала базе - губы, веки, брови. Чтобы научиться делать растушевки и пудровое напыление, нужно брать дополнительные мастер-классы. Потом тратишься на машинки, лампы, пигменты, кремы. В общем, должны быть накопления или кто-то, готовый помочь», - рассказывает Светлана.

Она подчеркивает, что мастер должен знать основы анатомии, санитарно-эпидемиологические требования к работе, признаки кожных инфекций, должен уметь оказать первую помощь при аллергических реакциях.

«А еще, даже если ты уверена в своем вкусе, следует поучиться колористике и нюансам работы с разными пигментами. Научился - прекрасно. Но только потом начинаются проблемы с клиентами. Ты потратила сумасшедшие деньги на учебу и технику, а они хотят всё за три копейки. Считаю, что самой набрать клиентскую базу очень сложно. Лучше идти в салон и там налаживать связи с людьми. После пары-тройки лет в салоне можно и свой кабинет открыть. Мастера даже в студии могут очень прилично зарабатывать, более ста тысяч в месяц. Знаю и тех, кто делает по 250», - отмечает Светлана.

Для трудоустройства в салон Светлане потребовалось показать портфолио (часть работ была выполнена во время учебы, часть - на подругах). Сейчас она занимается перманентным макияжем губ, бровей и межресничной зоны.

Светлана получает примерно 80 000 - 90 000 рублей в месяц (первые полгода заработала 50 000 рублей), в вакансии была указана планка в 100 000 рублей.

Сейчас Светлана живет вместе с тетей, которой требуется уход. Светлана покупает продукты и оплачивает коммунальные услуги.

Примерные траты Светланы (в месяц):

На продукты - 10 000 - 15 000 рублей

На отдых и развлечения (кафе/бары/кино) - до 15 000 рублей

На одежду и аксессуары - до 10 000 рублей

На оплату услуг ЖКХ - от 4 000 до 8 000 рублей

На салон красота (маникюр и/или стрижка) - до 7 000 рублей

На общественный транспорт/такси - до 5 000 рублей

На хозтовары - около 5 000 рублей

На интернет и мобильную связь - 1 500 рублей