В ПФР назвали сроки получения новых пособий на детей

С 1 июля Пенсионный фонд России (ПФР) будет принимать заявления на ежемесячные пособия беременным, которые встали на учет в ранние сроки беременности, и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПФР.

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Как отмечается, пособие будут назначать с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Как заявили в пресс-службе фонда, подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

«Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности - 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого», – указали в фонде.

Доход семьи – важное условие для получения пособий. Согласно правилам, он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Недавно премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство намерено выделить еще 55 миллиардов рублей на оказание поддержки семьям с детьми от трех до семи лет.