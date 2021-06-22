«Толпы мошенников»: пенсионные фонды призвали упразднить

Ситуация с накопительной пенсией двух миллионов человек, которые не получили причитающуюся им накопительную часть пенсии, в очередной раз говорит о провале пенсионной системы и необходимости упразднить фонды. Такое мнение высказал глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов
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«Два миллиона человек не получили причитающуюся им накопительную часть пенсии. Эксперты считают, что граждан не проинформировали о такой возможности. При этом ни Пенсионный фонд России (ПФР), ни НПФ не обязаны сообщать гражданам о состоянии пенсионного счета, и сами не обмениваются между собой актуальной информацией», - заявил Миронов.
По мнению политика, проблема лежит гораздо глубже, ведь накопления граждан в большинстве своем не превышают 10 тысяч рублей, а граждане ничего не знают о своем НПФ, так как становятся их клиентами обманным путем.
Сергей Миронов напомнил, что закон позволяет изымать у граждан доходы от инвестирования пенсионных накоплений граждан, если они переходят в другой пенсионный фонд не позднее, чем через пять лет. Реформа пенсионных накоплений породила «толпы мошенников». Одни обманом добивались подписания договора, другие просто подделывали подписи, из-за чего граждане переходили из одного фонда в другой чаще одного раза в пять лет и теряли свои накопления.
«Давайте не делать вид, что люди расстались с этими деньгами добровольно. Пришло время признать, что несовершенство пенсионной реформы стало почвой для мошенничества исторических масштабов. Я призываю авторов этой реформы взять на себя эту ответственность», – заявил глава «Справедливой России – За правду».
Он также отметил, что пенсионные накопления «на фоне нынешних цен выглядят просто смешно». Политик вновь призвал отказаться от пенсионных фондов и вернуться к выплате пенсии напрямую из бюджета. По словам Миронова, пенсионные фонды «превратились в черную дыру, в которую бесследно улетают деньги».