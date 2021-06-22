«Толпы мошенников»: пенсионные фонды призвали упразднить

По мнению политика, проблема лежит гораздо глубже, ведь накопления граждан в большинстве своем не превышают 10 тысяч рублей, а граждане ничего не знают о своем НПФ, так как становятся их клиентами обманным путем.

Сергей Миронов напомнил, что закон позволяет изымать у граждан доходы от инвестирования пенсионных накоплений граждан, если они переходят в другой пенсионный фонд не позднее, чем через пять лет. Реформа пенсионных накоплений породила «толпы мошенников». Одни обманом добивались подписания договора, другие просто подделывали подписи, из-за чего граждане переходили из одного фонда в другой чаще одного раза в пять лет и теряли свои накопления.