Судебный прецедент: расчет платы за отопление могут изменить

Минстрой предложил ввести новый порядок расчета платы за отопление в домах, подключенных к централизованным сетям теплоснабжения через индивидуальный тепловой пункт. Как сообщает «Российская газета» , ведомство уже подготовило соответствующие поправки в правила предоставления коммунальных услуг.

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Речь идет о домах, которые оснащены общедомовым прибором учета тепла, но в которых не все помещения оборудованы индивидуальными счетчиками.

Поводом для пересмотра правил предоставления коммунальных услуг стал судебный прецедент. Жительница Московской области обратилась в Конституционный суд после того, как региональные суды отказали ей в праве рассчитываться за отопление с учетом показаний квартирного счетчика тепла.

Женщина настаивала, что взимание платы исходя из площади помещения необоснованно увеличивает ее расходы на оплату отопления.

По мнению истицы, такой подход заставляет переплачивать добросовестных жильцов, которые установили себе индивидуальные счетчики.

Конституционный суд встал на сторону жительницы Подмосковья и предписал правительству предусмотреть порядок определения платы за тепло в этом случае с учетом показаний квартирных счетчиков.