Льготное кредитование: как автодилеры наживаются на покупателях

На фоне востребованности льготного кредитования среди граждан России недобросовестные автодилеры в попытке нажиться могут навязывать дополнительные услуги при оформлении сделки за дополнительную сумму. Об этом агентству «Прайм» сообщила
руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко.
По ее словам, сначала необходимо рассмотреть все предложения на рынке, фокусируясь на процентной ставке по кредиту.
«Выбирать необходимо проверенного автодилера с хорошей репутацией, который не будет рисковать ей из-за незначительной прибыли. Не стоит забывать о необходимости внимательно изучить содержание договора, уточнять каждую сумму, которая вызвала недоверие или завышает оговоренную стоимость автомобиля», – пояснила эксперт.
Как заявила Тимченко, средняя стоимость автокредита в январе выросла на 13,4% до 907 тыс. рублей, однако граждан это не остановило. В январе одобрили на 5% больше заявок в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, а в марте – на 26,6% по сравнению с февралем 2021 года.
В 2021 году уровень дефолтности по автокредитам может приблизиться к отметке в 7,5%, спрогнозировали эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс». При этом они отмечают, что спрос на займы в текущем году будет постепенно расти. Аналитики отметили, что рост просрочек начался в январе. По их словам, динамика дефолтности связана с окончанием кредитных каникул, из которых не все заемщики смогли вернуться к графику своевременных платежей.