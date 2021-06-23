Льготное кредитование: как автодилеры наживаются на покупателях

На фоне востребованности льготного кредитования среди граждан России недобросовестные автодилеры в попытке нажиться могут навязывать дополнительные услуги при оформлении сделки за дополнительную сумму. Об этом агентству «Прайм» сообщила руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко.

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По ее словам, сначала необходимо рассмотреть все предложения на рынке, фокусируясь на процентной ставке по кредиту.

«Выбирать необходимо проверенного автодилера с хорошей репутацией, который не будет рисковать ей из-за незначительной прибыли. Не стоит забывать о необходимости внимательно изучить содержание договора, уточнять каждую сумму, которая вызвала недоверие или завышает оговоренную стоимость автомобиля», – пояснила эксперт.

Как заявила Тимченко, средняя стоимость автокредита в январе выросла на 13,4% до 907 тыс. рублей, однако граждан это не остановило. В январе одобрили на 5% больше заявок в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, а в марте – на 26,6% по сравнению с февралем 2021 года.