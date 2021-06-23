Почти половина россиян не готова к повышению цен на такси

Согласно опросу, большинство считает стоимость на поездки оправданной.

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Каждый пятый россиянин (21%) пользуется услугами такси несколько раз в неделю, показал опрос медиахолдинга Rambler&Co . Треть опрошенных отмечает, что это стало возможным благодаря адекватной стоимости поездок на этом виде транспорта.

Согласно результатам исследования, самым востребованным классом такси остаётся «Эконом» – его выбирают 73% респондентов. «Комфорт» предпочитают вызывать 18% россиян. Остальные голоса распределились между классами «Комфорт+», «Бизнес», «Детский» и «Минивэн».

Самым важным фактором при заказе такси для 31% респондентов оказалась стоимость поездки. На втором месте – скорость подачи автомобиля (24%). По 15% респондентов беспокоятся за безопасность во время поездки и профессионализм водителя, а состояние салона интересует каждого десятого опрошенного. На время в пути от старта до точки назначения обращают внимание лишь 5%.

Большинство опрошенных (39%) считают стоимость услуг такси адекватной. Для 26% респондентов решение о поездке сильно зависит от наличия повышенного коэффициента. 35% не готовы ездить на такси в случае повышения цен.

Повышение средней стоимости поездки даже на 10-25% будет ощутимо почти для половины (45%) россиян, а на 25-40% — для трети опрошенных. Подорожание больше, чем на 40% заставит пересмотреть отношение к такси около четверти россиян (22%).