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Эксперты объяснили снижение спроса на отдых в России

Lenta.ru
1 час назад
Туроператоры отмечают снижение спроса на отдых в России, однако уточняют малую роль «турецкого фактора» в этом вопросе. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Эксперты объяснили снижение спроса на отдых в России
Фото: Артем Пряхин / «Коммерсантъ»Артем Пряхин / «Коммерсантъ»
По словам экспертов, тенденция спада спроса на российские курорты наметилась еще до открытия Турции — продажи снизились по всем внутренним направлениям на 25-30 процентов от недели к неделе.
Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин объяснил, что основная причина кризиса турпотока — введение в регионах ограничений, связанных с коронавирусом. По его словам, туристы ожидали «закручивания гаек» и ориентировались на объявления от властей для того, чтобы принять решение по покупке туров.
«Продажи путевок не только в Ялту, пострадавшую от наводнения, но и на все наши курорты снизились уже в два раза по сравнению с предыдущей неделей», — заявил гендиректор «Дельфина».
Также среди причин спада спроса Ромашкин указал наводнения в Крыму и Анапе, а информационный фон, созданный в СМИ, он назвал «чистой воды антирекламой для наших курортов».
Ранее в июне глава ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова призвала туристов не отказываться от отечественных курортов ради отдыха в Турции. Она заявила, что поездки по России сейчас гораздо безопасней, чем путешествия за границу и уточнила, что на сегодня общая доля отказов от отдыха в Крыму составляет около пяти процентов.
Личный счет,Сергей Ромашкин,
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