Дачи взлетели в цене: Цены на аренду загородных домов выросли на 50%

На протяжении всего одного года стоимость аренды загородной недвижимости в РФ подскочила на 50%. Об этом изданию «Известия» рассказали представители рынка.

Фото: ТАСС ТАСС

Как отметил ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов , больше всего ценник на съем дачи увеличился на Черном море. Там зафиксирован рост в 3-4 раза.

По словам риелторов, тенденция на повышение стоимости загородной аренды наметилась еще в прошлом году, и причиной стала пандемия.

Сейчас этот рынок начал снова подогреваться не только из-за очередного всплеска заболеваемости, но и из-за рекордно высоких температур воздуха.

Так, средняя цена аренды в Подмосковье уже составляет 79 200 рублей в месяц. На втором месте - Самарская область с аналогичным показателем в 78 600 рублей.

Как уточнил руководитель департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын , за год на 50% выросли цены и на загородные дома в Московской области премиального класса. Речь идет об особняках на Рублевке, Новой Риге, Дмитровке.

Эксперт рассказал, что до начала эпидемии коронавируса в базе аренды компании числились постоянно около тысячи объектов.

«Среди них можно было остановиться на хорошем варианте стоимостью от 250 тыс. рублей в месяц. Сейчас же предложение включает всего примерно 100 домов, пятая часть из которых — неликвид. А минимальная ставка аренды равняется 400 тыс. рублей», — пояснил Колосницын.