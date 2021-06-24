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Дачи взлетели в цене: Цены на аренду загородных домов выросли на 50%

Мария Иванова
45 минут назад
На протяжении всего одного года стоимость аренды загородной недвижимости в РФ подскочила на 50%. Об этом изданию «Известия» рассказали представители рынка.
Дачи взлетели в цене: Цены на аренду загородных домов выросли на 50%
Фото: ТАССТАСС
Как отметил ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов, больше всего ценник на съем дачи увеличился на Черном море. Там зафиксирован рост в 3-4 раза.
По словам риелторов, тенденция на повышение стоимости загородной аренды наметилась еще в прошлом году, и причиной стала пандемия.
Сейчас этот рынок начал снова подогреваться не только из-за очередного всплеска заболеваемости, но и из-за рекордно высоких температур воздуха.
Так, средняя цена аренды в Подмосковье уже составляет 79 200 рублей в месяц. На втором месте - Самарская область с аналогичным показателем в 78 600 рублей.
Как уточнил руководитель департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын, за год на 50% выросли цены и на загородные дома в Московской области премиального класса. Речь идет об особняках на Рублевке, Новой Риге, Дмитровке.
Эксперт рассказал, что до начала эпидемии коронавируса в базе аренды компании числились постоянно около тысячи объектов.
«Среди них можно было остановиться на хорошем варианте стоимостью от 250 тыс. рублей в месяц. Сейчас же предложение включает всего примерно 100 домов, пятая часть из которых — неликвид. А минимальная ставка аренды равняется 400 тыс. рублей», — пояснил Колосницын.
А ранее аналитики рынка недвижимости прогнозировали наступление в России нового ипотечного бума уже в текущем году из-за продления льготной ипотеки.
Личный счет,Сергей Колосницын,Александр Иванов,газета "Известия",
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