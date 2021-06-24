«Нехило так»: жителей Камчатки возмутили новые льготы для семей чиновников

Заксобрание Камчатки ввело льготы для неработающих родственников краевых чиновников. Им теперь будут оплачивать проезд в отпуск любым транспортом, кроме такси. Речь идет о женах, мужьях и несовершеннолетних детях. Жители Камчатки возмущены таким решением. Об этом сообщает «ФедералПресс».

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Согласно новой версии закона «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае и работающих в государственных органах Камчатского края, краевых государственных учреждениях», органы власти и бюджетные организации будут оплачивать им стоимость самого проезда по России на любом транспорте, кроме такси, а также провоз багажа до 30 килограммов. При этом компенсация родственникам бюджетника положена даже в том, случае, если сам работник госоргана не смог отправиться в поездку с семьей.

Пользователи соцсетей и местных форумов с раздражением высказываются о законе. Они сходятся во мнении, что родственники чиновников не заслужили таких льгот.

«Нехило так родственникам летать за счет краевого бюджета», - пишут они.

Не обходится и без иронии. В частности, пользователи предлагают каждой работающей семье взять на попечительство родственника чиновника и «возить его каждый год в отпуск», ведь именно так «выглядят эти поправки», считают они.

Один человек и вовсе предложил сдать тесты на ДНК.

«Глядишь и родственники в чиновничьем кругу отыщутся. Как делить будем родню новую, кому кого?», - написал один из пользователей Сети.