В чужом кармане: сколько зарабатывает директор школы

«Рамблер» посмотрел вакансии на сервисах по поиску работы и решил выяснить, реально ли получить обещанные работодателем деньги. Каждый день мы будем рассказывать вам о самых популярных вакансиях и развенчивать обещания работодателей или, напротив, доказывать их достоверность.

Фото: Рамблер Рамблер

Наша новая героиня - 48-летняя Ирина М., директор одной из подмосковных школ. Ирина прошла путь от учителя обществознания и истории до завуча-организатора и директора.

Видео дня

«Я достаточно амбициозный человек, в профессии постоянно хотелось какого-то развития. Когда была учителем, постоянно придумала новые мотивационные программы для детей, потом для своего класса - конкурсы, походы, поездки. Поняла, что организовывать учебный процесс мне нравится даже больше, чем учить. Я переехала в Подмосковье из другого региона, восемь лет отработала здесь учителем и завучем, директор была старенькая и я стала лучшим кандидатом на ее место. Ждала я долго, но она все не уходила. В итоге год назад меня пригласили возглавить новую небольшую школу в другом районе», - рассказывает Ирина.

Ирина обеспечивает учебно-воспитательную и административно-хозяйственную работу школы, определяет ее стратегию, цели и задачи развития, участвует в разработке и утверждении учебных программ, решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и вопросы, формирует фонд оплаты труда.

«Вместе со всеми коэффициентами я получаю сто тысяч рублей в месяц. Много ли это за гиперответственную работу? У меня не так много детей, но проблем множество все равно. Пока везло с адекватными родителями, но знаю и другие примеры. Мою коллегу-директора в чем только не обвиняли, она все время носила на собрания платежки и всякую отчетность, приносила даже документы по квартире, чтобы показать, что она купила ее в ипотеку, а не на родительские деньги», - говорит Ирина.

Она отмечает, что желающих возглавить школы не так много, а зарплаты некоторых учителей сопоставимы с директорскими за счет количества часов.

«Директор школы - во многом тот же завхоз, но рангом выше, надо находить спонсоров и иметь возможность организовать аренду помещений в школе для притока средств. Кто такой директор? Девочка или мальчик для битья, он виноват, что педагогов не устраивает зарплата, виноват в коммунальных проблемах, низких результатах детей. Ходит по бесконечным инстанциям, оправдывается, платит штрафы, выискивает средства. Я - строитель, бухгалтер, контрактный управляющий, экономист, менеджер, педагог, электрик, отвечаю и за пожарную безопасность, и за охрану труда, и за учебный процесс. Но работа интересная», - заключила Ирина.

Ирина живет вместе с мужем и двумя детьми, она взяла на себя покупку продуктов домой, муж - расходы на коммуналку и хозтовары.

Примерные траты Ирины (в месяц):

На продукты - до 30 000 рублей

На потребности детей (карманные расходы, кружки, одежда и канцелерские товары) - до 20 000 рублей

На отдых и развлечения (кино/кафе/театр) - до 10 000 рублей

На салон красоты, одежду и косметику - 5 000 - 10 000 рубле

На общественный транспорт/такси - до 5 000 рублей

На мобильную связь - 1 000 рублей