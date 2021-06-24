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Пенсионеры одобрили предложение Хуснуллина привлечь их к работе на стройках

Говорит Москваиещё 1
1 час назад
Ранее вице-премьер выступил с такой инициативой, чтобы возместить недостаток трудового ресурса в этой отрасли.
Пенсионеры заменят мигрантов на стройках
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Глава Союза пенсионеров, член Совета Федерации России Валерий Рязанский в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» дополнил это предложение идеей ввести курсы переквалификации.
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«Совершенно правильное и очень разумное предложение вице-премьера. Большое количество пенсионеров не работают не потому, что им дороже эти 6% индексаций, а потому что они не востребованы. Мы зачастую в рваном режиме создаём сами себе ненужные проблемы: сначала отталкиваем пенсионеров от работы, потом привлекаем. Люди на сегодняшний день стареют значительно медленнее, и многие способны предложить себя государству. Но когда огромный наплыв трудовых мигрантов, то заниматься с ветеранами хлопотнее. Сейчас наступил период, когда надо использовать опыт людей возрастных. Они могут работать на разных специальностях: и на проектировании, и мастерами, и теми, кто готовит инструмент к работе, и на складах, и на высокотехнологичных операциях, где требуется неспешность и качество работы. Выполнять квалифицированную работу они могут. Можно подготовить, подучить. У нас некоторые уходят на пенсию в 45-48 лет, и они согласны будут работать. Только всё это нужно делать так, чтобы людям было интересно».
Рязанский напомнил о людях, которые уходят на пенсию досрочно, например, по выслуге лет.
«Не стоит забывать, что у нас большое количество пенсионеров-досрочников — одна треть от всех пенсионеров. Эти люди ещё способны поработать. За работу люди получат много больше, чем за индексацию пенсий. Эти люди могут принести ещё много пользы стране. Никто пенсионеров насильно же на пенсию не выгоняет, просто условия такие, что трудовая миграция заполняла большое количество мест, и оказывалось, что они не были конкурентами на рынке труда».
В предложении вице-премьера имелись в виду неработающие пенсионеры. Марат Хуснуллин отметил, что подобные меры уже принимались в стране во время проектирования метро. По его словам, тогда правительство искало сотрудников по всей территории бывшего СССР и вовлекало их в работу. При этом некоторые специалисты к тому моменту уже находились на пенсии.
Личный счет,Валерий Рязанский,Марат Хуснуллин,Совет Федерации,Радиостанция "Говорит Москва",
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