Пенсионеры заменят мигрантов на стройках

«Совершенно правильное и очень разумное предложение вице-премьера. Большое количество пенсионеров не работают не потому, что им дороже эти 6% индексаций, а потому что они не востребованы. Мы зачастую в рваном режиме создаём сами себе ненужные проблемы: сначала отталкиваем пенсионеров от работы, потом привлекаем. Люди на сегодняшний день стареют значительно медленнее, и многие способны предложить себя государству. Но когда огромный наплыв трудовых мигрантов, то заниматься с ветеранами хлопотнее. Сейчас наступил период, когда надо использовать опыт людей возрастных. Они могут работать на разных специальностях: и на проектировании, и мастерами, и теми, кто готовит инструмент к работе, и на складах, и на высокотехнологичных операциях, где требуется неспешность и качество работы. Выполнять квалифицированную работу они могут. Можно подготовить, подучить. У нас некоторые уходят на пенсию в 45-48 лет, и они согласны будут работать. Только всё это нужно делать так, чтобы людям было интересно».
«Не стоит забывать, что у нас большое количество пенсионеров-досрочников — одна треть от всех пенсионеров. Эти люди ещё способны поработать. За работу люди получат много больше, чем за индексацию пенсий. Эти люди могут принести ещё много пользы стране. Никто пенсионеров насильно же на пенсию не выгоняет, просто условия такие, что трудовая миграция заполняла большое количество мест, и оказывалось, что они не были конкурентами на рынке труда».