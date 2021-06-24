Снятие наличных снизилось на 20% в пандемию

"Банкоматы со временем станут просто такой инфраструктурной частью, которой банки будут делиться друг с другом, не будут растить дальше свои расходы для создания собственных сетей — это абсолютно неэффективно и, в общем, не нужно особо. Те времена, когда ты приходишь в торговый комплекс, и там стоят пять-шесть банкоматов разных банков — они уйдут в прошлое", — заключил Бернер.