Снятие наличных снизилось на 20% в пандемию

"Банкоматы со временем станут просто такой инфраструктурной частью, которой банки будут делиться друг с другом, не будут растить дальше свои расходы для создания собственных сетей — это абсолютно неэффективно и, в общем, не нужно особо. Те времена, когда ты приходишь в торговый комплекс, и там стоят пять-шесть банкоматов разных банков — они уйдут в прошлое", — заключил Бернер.
Как показал опрос, россияне стали реже расплачиваться наличными, однако предпочитают иметь их в качестве резерва на случай, если по каким-либо причинам у них не будет возможности оплатить покупку или услугу безналичным способом. Именно так 61% респондентов объяснили цель снятия наличных денег с банковской карты.