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Тарифы на ЖКУ вырастут с 1 июля

News.ruиещё 1
32 минуты назад
С 1 июля в России вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем цены поднимутся на 3,3%, сообщили «Известиям» в ФАС.
Тарифы на ЖКУ вырастут с 1 июля
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Антимонопольная служба следит за ежегодным увеличением платы за ЖКУ. В её обязанности входит контроль за тем, чтобы коммунальщики поднимали стоимость услуг в рамках установленных для каждого региона порогов. В среднем не более 4% в год.
В тарифообразовании продолжится реализация принципа «инфляция минус», позволяющего не допускать индексации платежей граждан больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов, — цитирует газета специалистов ФАС.
В 2020 году среднее увеличение платы составило 3,1%, а ФАС выписала 96 предписаний по тарифным решениям.
Служба напомнила россиянам, что повышение цен на ЖКУ необходимо для стабильной работы коммунальных предприятий. Индексы устанавливает правительство России.
Ранее стало известно, что жара стала причиной повышения спроса на аренду загородных домов и дач. Цены уже подскочили на 50%. Тенденция была актуальна в прошлом году из-за пандемии, но сейчас стала ещё более актуальной.
Личный счет,ФАС,Правительство РФ,газета "Известия",
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