Тарифы на ЖКУ вырастут с 1 июля

С 1 июля в России вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем цены поднимутся на 3,3%, сообщили «Известиям» в ФАС
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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Антимонопольная служба следит за ежегодным увеличением платы за ЖКУ. В её обязанности входит контроль за тем, чтобы коммунальщики поднимали стоимость услуг в рамках установленных для каждого региона порогов. В среднем не более 4% в год.
В тарифообразовании продолжится реализация принципа «инфляция минус», позволяющего не допускать индексации платежей граждан больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов, — цитирует газета специалистов ФАС.
В 2020 году среднее увеличение платы составило 3,1%, а ФАС выписала 96 предписаний по тарифным решениям.
Служба напомнила россиянам, что повышение цен на ЖКУ необходимо для стабильной работы коммунальных предприятий. Индексы устанавливает правительство России
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Ранее стало известно, что жара стала причиной повышения спроса на аренду загородных домов и дач. Цены уже подскочили на 50%. Тенденция была актуальна в прошлом году из-за пандемии, но сейчас стала ещё более актуальной.