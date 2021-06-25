Тарифы на ЖКУ вырастут с 1 июля

С 1 июля в России вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем цены поднимутся на 3,3%, сообщили «Известиям» в ФАС

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Антимонопольная служба следит за ежегодным увеличением платы за ЖКУ. В её обязанности входит контроль за тем, чтобы коммунальщики поднимали стоимость услуг в рамках установленных для каждого региона порогов. В среднем не более 4% в год.

В тарифообразовании продолжится реализация принципа «инфляция минус», позволяющего не допускать индексации платежей граждан больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов, — цитирует газета специалистов ФАС.

В 2020 году среднее увеличение платы составило 3,1%, а ФАС выписала 96 предписаний по тарифным решениям.

Служба напомнила россиянам, что повышение цен на ЖКУ необходимо для стабильной работы коммунальных предприятий. Индексы устанавливает правительство России