Эксперт отговорила от вложений в дивидендные российские акции

Проще рассказать, куда не стоит вкладывать деньги, отметила она. В такой список попали дивидендные российские акции, поскольку они закредитованы и имеют огромные инвестиционные программы, несмотря на привлекательность дивидендной политики.
По словам эксперта, в дальнейшем эти высокие дивиденды могут «аукнуться снижением котировок» после того, как компаниям не удастся достичь поставленных целей в связи с нехваткой финансирования.
Именно поэтому она рекомендует перекладывать портфель дивидендных акций несколько раз в год. Кроме того, следить за ситуацией нужно чуть ли не каждый день, указала она.
«Такой портфель, если он вам необходим, лучше поручить вести профессионалу, который постарается собрать лучшие дивидендные идеи на рынке и вовремя отследит изменение курса акций в случае опасности», — отметила Афанасьева.
Недавно эксперт «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий посоветовал инвесторам, располагающим небольшими суммами - около ста тысяч рублей, обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды. Русецкий объяснил, что с помощью таких фондов инвесторы владеют активами - акции, облигации, сырье - не напрямую, а через «общий котёл». Русецкий также рекомендует при долгосрочном инвестировании покупать акции быстрорастущих компаний.