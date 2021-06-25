Эксперт отговорила от вложений в дивидендные российские акции

Целесообразно начинать формировать портфель для пассивного дохода с надежных облигаций и индексного инвестирования. Об этом агентству «Прайм» заявила аналитик из ГК «Финам» Юлия Афанасьева

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Проще рассказать, куда не стоит вкладывать деньги, отметила она. В такой список попали дивидендные российские акции, поскольку они закредитованы и имеют огромные инвестиционные программы, несмотря на привлекательность дивидендной политики.

По словам эксперта, в дальнейшем эти высокие дивиденды могут «аукнуться снижением котировок» после того, как компаниям не удастся достичь поставленных целей в связи с нехваткой финансирования.

Именно поэтому она рекомендует перекладывать портфель дивидендных акций несколько раз в год. Кроме того, следить за ситуацией нужно чуть ли не каждый день, указала она.

«Такой портфель, если он вам необходим, лучше поручить вести профессионалу, который постарается собрать лучшие дивидендные идеи на рынке и вовремя отследит изменение курса акций в случае опасности», — отметила Афанасьева.