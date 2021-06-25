Владельцев банковских карт ждет новая комиссия

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В документе отмечается, что Минфину поручено проработать возможность введения комиссии для трансграничных переводов физических лиц в размере до 1%. Крайним сроком исполнения поручения было обозначено 11 июня, однако на запрос издания в министерстве пояснили, что на данный момент решения по этому вопросу нет.

Причиной возможного ввода комиссии в 1% стали поиски дополнительных источников доходов в бюджет. Сейчас платежные системы и банки также берут комиссию при выводе денег за рубеж, иногда она достигает 2%, хотя средняя ставка по стране — 1%.

По данным Центробанка, в 2020 году физлица из России перевели за рубеж около $40,1 млрд (порядка 3 трлн рублей). Таким образом, при взимании комиссии в 1% дополнительные доходы в бюджет могли бы составить около 30 млрд рублей.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что при введении допкомиссии за переводы банк, скорее всего, будет взимать ее с клиента, а затем перечислять в бюджет. Однако специалисты прогнозируют, что эта мера может привести к повышению стоимости операций для конечного потребителя и расширению рынка нелегальных переводов.