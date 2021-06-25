Поколение Z начало инвестировать в восемь раз больше

В преддверии Дня молодежи Сбер проанализировал, как формируют накопления и приумножают капитал его клиенты - представители различных поколений. Исследование проводилось на продуктах компаний блока "Управление благосостоянием" (СК "Сбербанк страхование жизни", НПФ Сбербанка , Сбер Управление Активами).

Фото: РИА Новости РИА Новости

При изучении данных аналитики опирались на классификацию, предложенную Pew Research Center:

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бумеры (1946-1964); поколение Х (1965-1980); поколение Y, или миллениалы (1981-1996); поколение Z, или зумеры (с 1997 года по настоящее время).

Зумеры инвестируют активнее всех

В 2021 году поколение зумеров стало активно инвестировать: объем вложенных средств в инвестиционные инструменты Сбер Управление Активами увеличился почти в восемь раз и достиг 7 млрд рублей. Рост вложений в инструменты доверительного управления отмечается у представителей всех поколений, однако именно зумеры показали максимальную динамику. Так, вложения миллениалов и иксов выросли вдвое (до 25 млрд и 88 млрд рублей соответственно), а бумеров - на 50% (124 млрд рублей).

А вот количественно самый большой прирост инвесторов за год наблюдается среди миллениалов - в четыре раза. Число инвесторов-зумеров выросло за год втрое, иксов - на 60% и бумеров - на 30%. Наиболее активный рост инвесторов среди более молодых возрастных групп обусловлен тем, что в начале 2020 года инструменты доверительного управления (ПИФы, стратегии доверительного управления, ИИС) появились в СберБанк Онлайн.

Что касается наиболее популярных направлений для инвестиций, то некоторое предпочтение зумеры отдают облигациям (55%), при этом большинство для вложений в облигации используют ИИС с готовой стратегией. Акции выбирают 45% поколения Z. Предпочтения миллениалов в равной степени разделились между облигациями и акциями. При этом многие миллениалы предпочитают фонд смешанных инвестиций, который одновременно вкладывает и в акции, и в облигации. Представители иксов более консервативны: 60% предпочитают облигации, а еще 6% - стратегии с защитой капитала. Бумеры - самые прагматичные и консервативные инвесторы: 75% вкладывают облигации (причем 65% используют для этого ИИС с готовой стратегией), 13% инвестируют в фондовый рынок через стратегии с защитой капитала и только 12% вкладывают в акции.

Копить по-новому

В 2021 году зумеры продолжают выбирать альтернативные способы приумножения капитала: средняя сумма заключенных договоров инвестиционного страхования жизни от "Сбербанк страхование жизни" выросла на 30% - до 850 тыс. рублей. Миллениалы немного отстают по средней сумме (рост на 2,4% - до 817 тыс. рублей). Чаще всего клиенты "Сбербанк страхование жизни" формируют капитал при помощи ИСЖ в течение пяти лет: так делают 71% иксов и 68% бумеров.

Программы накопительного страхования жизни для создания капитала чаще других выбирают иксы (доля заключенных ими договоров составляет 35%) и миллениалы (25%). Средняя сумма, которую хотят сформировать при помощи НСЖ клиенты "Сбербанк страхование жизни", составляет 1,2 млн рублей. Зумеры желают накопить 623 тыс. рублей, миллениалы - 927 тыс. рублей, иксы - 1 млн рублей, а бумеры - 1,2 млн рублей.

Почти половина зумеров заключают договоры накопительного страхования жизни на пять лет (41%). В 2021 году чуть больше четверти миллениалов следуют аналогичной тактике (26%), еще 27% копят 6-10 лет. 41% представителей поколения X делают выбор в пользу более долгосрочных сберегательных стратегий - от 11 лет. Бумеры чаще всего формируют накопления в течение 6-10 лет: среди тех, кто заключает договоры накопительного страхования жизни на такой срок, 43% представителей этого поколения.

Хочешь мира - готовься к пенсии

Представители поколений по-разному видят свое будущее и выбирают различные стратегии, чтобы создать комфортную жизнь после завершения трудовой деятельности. В 2021 году поколение X сохраняет лидерство по числу заключенных договоров СберНПФ. После пандемийного 2020 года о завтрашнем дне все больше начинают задумываться и миллениалы: они заключили почти на 3/4 больше договоров по индивидуальным пенсионным планам (ИПП). А зумеры и вовсе - в три раза больше.

Средний срок заключенных договоров для представителей поколения X составил 8-11 лет, для поколения Y - 22-24 года, Z - 35-36 лет. Самая большая общая сумма внесенных средств по всем договорам ИПП СберНПФ в премиальном сегменте - у бумеров (6,5 млрд рублей). В массовом сегменте активнее других представители поколения X - 1,3 млрд рублей.