Отстранение от работы непривитых: что сказал Роструд

Трудовой кодекс, федеральные законы и иные нормативно-правовые акты предусматривают отстранение непривитого сотрудника от работы. Об этом говорится в сообщении Роструда

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«В абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК РФ уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Одним из таких случаев является, в частности, нарушение положений Федерального закона 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Там отмечается, что человека могут не принять на работу или отстранить его от рискованных для заражения работ, если у него нет профилактических прививок.

Угроза возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний – показания для обязательной вакцинации, подчеркнули в Роструде.

В ведомстве отметили, что в календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям есть прививка от коронавируса.

Вакцинация становится обязательной в случае вынесения соответствующего постановления главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан в субъекте.

Там же подчеркивают, что обязательной вакцинации не подлежат граждане, у которых имеются противопоказания к ней. Они должны быть установлены методическими рекомендациями к порядку проведения вакцинации препаратами «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».