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В спорах о налоге на домашних животных поставлена точка

Лера Букина
1 час назад
Россияне никогда не будут платить отдельный налог на своих питомцев. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в эфире телеканала «Россия 1», передает «Москва 24».
В спорах о налоге на домашних животных поставлена точка
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Я сразу бы хотел прекратить все разговоры на эту тему, потому что в нашей стране особое отношение к животным. У нас 83% граждан считают своих питомцев членами семьи, а членов семьи налогами не облагают», – отметил Бурматов.
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды несколько раз предупреждал о росте количества бездомных животных при введении налогов на содержание питомцев.
Больше половины россиян согласились на повышение налогов при условии, что вырученные от этого деньги направят на помощь малообеспеченным семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проведённый ВЦИОМ опрос показал, что 54% граждан считают разумными высокие налоги при условии, что бедные люди будут иметь более широкий доступ к бесплатным и качественным госуслугам.
Глава комитета по финансовому рынку нижней палаты парламента РФ Анатолий Аксаков предложил повысить ставку НДФЛ для богатых до 35%. По его словам, благодаря такому повышению налоговой ставки государство сможет направлять больше средств на адресную помощь нуждающимся гражданам.
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