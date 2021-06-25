Ради отдыха россияне начали снимать деньги со счетов

Отток денег со вкладов может составить 2,5–2,6%, оценивают участники рынка. Россияне решили потратить накопления на отдых, потому что депозитные счета неприбыльны, считают эксперты. О волне снятия денег со счетов заявили представители «Зенита», Газпромбанка
и Ак Барс Банка
. Участники рынка назвали колебания объёма вкладов в целом незначительными. В Почта Банке отметили: помимо отпусков, летом россияне тратят деньги на ремонт, строительство дач и другие сезонные расходы. Летом россияне всегда неактивно кладут деньги на депозиты, отметила представитель ВТБ Мария Воронина
.