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Ради отдыха россияне начали снимать деньги со счетов

Секрет Фирмы
4 часа назад
Ради того, чтобы поехать в отпуск, россияне снимают деньги с депозитных счетов. Об этом сообщили «Известия», опросив несколько крупнейших банков страны.
Ради отдыха россияне начали снимать деньги со счетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отток денег со вкладов может составить 2,5–2,6%, оценивают участники рынка. Россияне решили потратить накопления на отдых, потому что депозитные счета неприбыльны, считают эксперты. О волне снятия денег со счетов заявили представители «Зенита», Газпромбанка и Ак Барс Банка. Участники рынка назвали колебания объёма вкладов в целом незначительными. В Почта Банке отметили: помимо отпусков, летом россияне тратят деньги на ремонт, строительство дач и другие сезонные расходы. Летом россияне всегда неактивно кладут деньги на депозиты, отметила представитель ВТБ Мария Воронина.
В компании «Фридом Финанс» сослались на статистику Центробанка, по которой нельзя сделать однозначных выводов о влиянии отпускного сезона на объём вкладов. Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган объяснил, почему объём вкладов в России не растёт. Этот финансовый инструмент фактически убыточен, считает он.
Россияне не спешат класть деньги на депозиты, потому что ждут решений Центробанка по ключевой ставке, сказала старший аналитик НРА Надежда Караваева. Если регулятор повысит показатель, то он потянет за собой и ставки по вкладам, сделав их выгоднее. Ранее сообщалось, что россияне готовы отказаться от отпусков, если их заработная плата в среднем будет превышать 400 000 рублей в месяц. Самые высокие запросы по зарплате для отказа от отпуска оказались у петербуржцев.
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