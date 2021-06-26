Куда инвестировать для пассивного дохода: эксперт дал совет россиянам

Неискушенный в теме инвестиций россиянин может самостоятельно собрать портфель для получения пассивного дохода, если он выберет надежные инструменты. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ
рассказала аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева
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Эксперт отметила, что новичкам не нужно инвестировать свои накопления в дивидендные отечественные акции. Такой портфель нужно будет подвергать пересмотру по нескольку раз в год, постоянно отслеживать ситуацию, а это трудно назвать пассивным доходом.
Такой портфель нужно отдать для ведения профессионалу, которые сможет выбрать лучшие дивидендные идеи рынка и своевременно отследит изменение курса ценных бумаг при опасной ситуации, подчеркнула Афанасьева.
А недавно стало известно, что Россия вошла в топ-5 крупнейших мировых экономик, население которых быстрее всего беднеет. Эта информация приводится в результатах исследования института CreditSuisse.
На первой позиции антирейтинга оказалась Бразилия, жители которой за год лишились 23% доходов, второе место отводится населению ОАЭ с показателем чуть более 13,1%, топ-3 замыкает Чили с почти 11%. РФ заняла четвертое место списка, а Саудовская Аравия — пятое, с потерями в 9,9% и 9,7% соответственно.
В лидерах по росту благосостояния за пандемийный прошлый год оказались Соединенные Штаты, а также государства Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и КНР. Эксперты также подсчитали, что рост общей мировой задолженности составил 7,5%. В целом специалисты проанализировали ситуацию в экономике в 50 странах.