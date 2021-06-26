Работники завода на Урале получили зарплату карточками

Прокуратура Свердловской области заинтересовалась сообщениями в СМИ о выплате зарплаты сотрудникам сельхозпредприятия товарными карточками.

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Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Согласно публикации СМИ, с мая 2021 года сотрудники ООО "Урал" получают зарплату товарными карточками, которые работники называют "урожайками", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что карточками можно расплатиться в нескольких магазинах села Русская Тавра Красноуфимского района.

Прокуратура напомнила, что выплата зарплаты в купонах, бонах, в форме долговых обязательствах, расписок, согласно Трудовому кодексу, запрещена. Ведомство проведет проверку, после чего даст оценку соблюдению трудовых прав работников сельскохозяйственного предприятия.