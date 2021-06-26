Работники завода на Урале получили зарплату карточками

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Согласно публикации СМИ, с мая 2021 года сотрудники ООО "Урал" получают зарплату товарными карточками, которые работники называют "урожайками", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что карточками можно расплатиться в нескольких магазинах села Русская Тавра Красноуфимского района.
Прокуратура напомнила, что выплата зарплаты в купонах, бонах, в форме долговых обязательствах, расписок, согласно Трудовому кодексу, запрещена. Ведомство проведет проверку, после чего даст оценку соблюдению трудовых прав работников сельскохозяйственного предприятия.
Особое внимание будет уделено фактам несвоевременного перечисления сотрудникам зарплаты и ее выплаты товарными карточками.