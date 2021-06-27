Трети россиян оказался не по карману недельный отпуск

Денег на недельный отпуск не оказалось почти у каждого третьего россиянина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob.

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Результаты исследования показывают, что 30% россиян не могут позволить себе отпуск даже на одну неделю из-за нехватки денег, среди сограждан в возрасте 35-44 лет эта доля составляет 36%, свидетельствуют данные опроса.

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Каждый десятый россиянин может позволить себе потратить за неделю отпуска не более 10 тысяч рублей, 13% сограждан - не более 19 тысяч рублей, 11% - до 29 тысяч рублей, 8% - до 39 тысяч рублей, 5% - не более 49 тысяч рублей, 4% россиян - до 59 тысяч рублей.

Недельный отпуск с расходами от 60 до 69 тысяч рублей по карману для 2% участников опроса, и столько же респондентов могут потратить за неделю отпуска от 70 тысяч до 79 тысяч рублей. Траты от 100 тысяч рублей за отпуск продолжительностью в неделю по карману для 3% россиян.

Исследование также показало, что женщины планируют на отпуск меньше средств, чем мужчины: 32 тысячи и 40 тысяч рублей соответственно. На идеальный отпуск россиянкам необходимо в среднем 125 тысяч рублей , в то время как россиянам - 148 тысяч рублей.

Опрошенные чаще считают, что идеальный отпуск - это отдых за рубежом.

Самый большой бюджет на неделю отпуска могут позволить себе москвичи - 47 тысяч рублей на человека. На втором месте Санкт-Петербург, Красноярск и Екатеринбург (по 42 тысячи рублей), на третьем - Самара (38 тысяч рублей)". Самый низкий реальный отпускной бюджет - в Волгограде (28 тысяч рублей).

Желаемая сумма на неделю идеального отпуска выше всего так же в столице (150 тысяч рублей). За ней следуют Ростов-на-Дону (148 тысяч рублей) и Красноярске (145 тысяч рублей). Самые скромные запросы в Воронеже (110 тысяч рублей).

Исследование проводилось с 19 мая по 21 июня. В опросе приняли участие 10 тысяч жителей городов-миллионников и 3 тысячи респондентов из других городов старше 18 лет. Исследование проводилось в 596 населенных пунктах из всех федеральных округов страны.