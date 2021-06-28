Безысходность: Экономист предрек россиянам потрясение и шок

В России сворачиваются введенные в начале пандемии коронавируса меры поддержки, что может серьезно ухудшить положение жителей страны. Об этом заявил экономист Михаил Делягин
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ИА DEITA.RU.
Он отметил, что при отсутствии поддержки от государства многих россиян ждут «настоящие потрясения и шок от безысходности».
Для того, чтобы не допустить этого государству нужно не только продлить все те меры, которые были актуальны для 2020 года, но и существенно расширить прямую финансовую поддержку граждан. В частности, повысить минимальный размер оплаты труда как минимум в два раза — до 25 тысяч рублей, пояснил экономист.
Также Михаил Делягин предложил властям для преодоления кризиса выплачивать эту сумму каждому россиянину без всяких условий, просто по факту его обращения. При этом он уверен, что если этого не сделать, страну ждут настоящая катастрофа, так как многие граждане останутся без работы и без средств к существованию.
Для населения такое положение дел обернется сильнейшим кризисом за всю новейшую историю России. Вместе с тем, у государства сейчас есть все ресурсы, чтобы не допустить катастрофы, заявил Делягин.
С нового года в России изменилась методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Теперь эти показатели вычисляют исходя из медианной зарплаты и медианного дохода. Таким образом, повышение МРОТ на 5,5% по сравнению с показателем 2020 года (12 130 рублей) затронуло 3,9 млн работников. А прожиточный минимум на душу населения теперь составляет 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля. В следующем году ожидается, что прожиточный минимум будет составлять 11 950 рублей, а для трудоспособного населения - 13 026 рублей