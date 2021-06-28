Дефляции не будет: рост цен в России продолжится

Впервые за два года в России не случится месячной дефляции по итогам августа и сентября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных ведущих экономистов банков, университетов и рейтинговых агентств.

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«Будет хороший урожай, что позволит снизить цены на сезонные овощи и фрукты, однако за счет других компонентов индекса потребительских цен (непродовольственных товаров и услуг) мы прогнозируем положительные темпы инфляции в августе и сентябре (0% и 0,1% м/м соответственно)», — сообщил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его словам, подорожание продовольствия и сырья на мировых биржах, а также реализация отложенного спроса по мере ослабления карантинных ограничений влияют на сохранение повышенного инфляционного давления. Он также отметил перебои в цепочках поставок, повышенную стоимость контейнерных перевозок и раздувание глобальной денежной массы центробанками развитых стран.

Ожидается снижение темпов инфляции концу года до 4,9%, заявил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Он обратил внимание на то, что оно уже происходит. На ухудшение ситуации будут влиять ужесточение денежно-кредитной политики, снятие инфляционного давления в ряде секторов, а также укрепление российской валюты. Но Табах не видит сигналов для дефляции.

Однако среди экспертов есть и те, кто допускает дефляцию. Инфляция в августе и сентябре будет на уровне –0,2% и 0,0% соответственно, считает старший экономист «ВТБ Капитала» и автора телеграм-канала «Твердые цифры» Александр Исаков. Что касается сезонного замедления цен в августе, то оно будет наблюдаться, как обычно, за счет продовольствия. Так, ожидается снижение на 0,8% м/м по всей корзине еды в основном за счет фруктов и овощей, считает он.