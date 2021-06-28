«Проявите терпение»: россиян отговорили от покупки доллара

Доллар еще больше подешевеет по отношению к рублю. Такого мнения придерживаются эксперты, передает РБК.

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Если будет реализован базовый сценарий, рубль будет нацелен на 70 рублей за доллар, однако на горизонте месяца это может произойти при продолжении ралли на рынке нефти, снижения угроз, которые связаны с пандемией и санкциями, заявил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

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Как считает аналитик «Финама» Андрей Маслов, в ближайшем будущем рубль будет укрепляться, однако вряд ли пробьет уровень в 70 рублей за доллар.

«Российская валюта имеет шанс укрепиться в случае отсутствия новых геополитических шоков к концу 2021 года до 69–74 рублей за доллар», – заявил он.

Аналитик « ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев считает, что на конец 2021 года российская валюта будет составлять 71 рубль за доллар.

Россиянам не нужно спешить с приобретением американской валюты, указал он. Некоторые эксперты с ним согласны. При отсутствии конкретных целей доллар не стоит покупать сейчас, заявил ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research» Андрей Кочетков . Летом российская валюта еще может укрепиться по отношению к американской, а осенью курс может стабилизироваться, считает он. Специалист оценил шансы на стабильное укрепление рубля к концу года как высокие.

«Поэтому частным инвесторам стоит проявить некоторое терпение и дождаться более выгодной ситуации для покупки валюты. Также стоит помнить, что нельзя делать ставки только на одну валюту», — добавил Кочетков.

По мнению Михеева, в целом покупать валюту лучше на бирже, поскольку это более выгодно, чем в банке. На бирже разница между ценой покупки и продажи является минимальной, подчеркнул он.

Миронюк считает, что с учетом дальнейшего потенциала укрепления рубля приобретать валюту можно частями, наращивая позицию в валюте по мере снижения стоимости доллара.

С 10 по 21 июня рубль слабел — доллар поднялся с 71,77 рубля до 73,13 рублей. На прошлой неделе российская валюта начала укрепляться. В пятницу, 25 июня, доллар торговался на уровне чуть выше 72 рублей.