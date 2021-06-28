Названы способы сэкономить на ЖКУ без льгот

У россиян есть возможность снизить платежи за коммунальные услуги благодаря ресурсосберегающим технологиям. Об этом «Российской газете» рассказал адвокат Олег Сухов

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«Единственный способ снизить сумму в платежке – экономия ресурсов. Поэтому многие собственники снижают затраты с помощью ресурсосберегающих технологий. Например, устанавливают счетчики на газ, тепло и воду», – подчеркнул специалист.

Сухов отметил, что это приносит выгоду не всегда. Он считает целесообразным ставить общедомовой счетчик, который позволит жильцам сэкономить на отоплении. Однако его установка доступна в домах, которые введены в эксплуатацию в течение последних 10-15 лет. Эксперт отмечает, что такие здания хорошо утепляются и возводятся с учетом энергосберегающих требований. В этой связи жильцы будут тратить меньше средств, чем требуется.

Если же дом был возведен в 60-90 годах прошлого века, то следует дождаться реконструкции здания, после которой устанавливается счетчик. Если этого не сделать, счета на отопление поднимутся на 20-30%.

Счетчик на воду следует установить, если в квартире зарегистрировано несколько человек, отмечает Сухов. Это поможет сократить расходы на водоотведение на 15%.

Ресурсосберегающие экономичные электроприборы позволят сэкономить на электричестве. Если жильцы установят электроприборы класса «А», то нужно пользоваться энергосберегающими лампочками и отключать от сети неиспользуемые приборы (телевизоры, компьютеры, микроволновки и т. д.). Это поможет сэкономить 10-15%, отметил юрист.