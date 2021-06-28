Правительство РФ занимается разработкой нового механизма назначения пенсий и социальных доплат к ним. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Стенограмму выступления премьер-министра опубликовали на сайте правительства РФ.

По его словам, благодаря этой системе гражданам пожилого возраста не придется ходить по инстанциям и заполнять бумаги.

«Среди первоочередных целей — применение проактивного механизма назначения и выплаты пенсий, а также социальных доплат к ним», — сообщил Мишустин.

Он также отметил, что новый механизм разрабатывают в рамках второго этапа стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Так, перечень мер, направленных на введение более современных видов социального обслуживания, будет расширен.

Мишустин подчеркнул, что в расчет берутся накопленный опыт и апробированные региональные практики.

Как стало известно, пенсионный капитал за стаж до 2002 года повышается на 10% и автоматически учитывается для всех граждан. Также за каждый проработанный год до 1991 года добавляют еще по одному проценту.