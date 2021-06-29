Как сэкономить на коммуналке

Юрист Олег Сухов рассказал, что ощутимо сэкономить на услугах ЖКХ можно только за счет перехода на ресурсосберегающие технологии. Об этом пишет «Российская газета»

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Сухов посоветовал не медлить с установкой счетчиков на газ и воду. Прибор учета воды позволяет снизить расходы за водоотведение на 15 процентов.

Однако если в квартире зарегистрированы два человека, а живут пять - шесть, счетчик сэкономить не поможет, отметил юрист. Он посоветовал установить экономичную кнопку слива унитаза, рычаговые смесители и заменить протекающие краны.

Юрист добавил, что техника, которая постоянно находится в режиме ожидания, «съедает» около трех тысяч рублей в год. Чтобы избежать этого, стоит выключать телевизор, компьютер и микроволновку, когда они не нужны. Сухов отметил, что светодиодные лампы потребляют на 80 процентов меньше энергии, чем лампы накаливания. Сэкономить поможет и переход на бытовые приборы класса «А». Если последовать всем этим советам, затраты на электроэнергию упадут на 10 - 15 процентов, заключил юрист.

О способах сэкономить на коммунальных платежах ранее рассказала исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. В частности, она посоветовала протирать посуду салфетками перед мытьем - так уйдет меньше воды.