Роструд: из-за отказа от вакцины могут уволить

Так, в ведомстве подчеркнули, что в последнее время все чаще поднимается вопрос о том, насколько законно отстранение от работы сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19. Дело в том, что в соответствии с российскими законами отстранить могут не только сославшись на положения Трудового кодекса или ряда федеральных законов, но и на иные нормативные акты.

Одним из таких случаев может выступать нарушение положений ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", пояснили в Роструде.

В такой ситуации, если работы сопряжены с повышенным риском инфицирования, сотрудники, отказавшиеся от вакцинации, могут быть отстранены от работы в компании.

Также стоит помнить, что в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям внесли и прививку от коронавирусной инфекции.

Уже в десятке российских регионов решение по поводу обязательной вакцинации оформили постановлением главных санврачей субъектов.

Получается, в этих регионах для тех работников, которые приводятся в постановлении, вакцинация обязательна, подытожили в Роструде.

Напомним, одной из первых об обязательной вакцинации в России объявила Якутия. Там еще в мае текущего года местные власти распорядились привить 70% взрослого населения к 1 июля этого года.