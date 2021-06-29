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Роструд: из-за отказа от вакцины могут уволить

Анна Безрукова
2 часа назад
В Федеральной службе по труду и занятости рассказали о том, могут ли в России отстранить от работы "вакцинных диссидентов".
Так, в ведомстве подчеркнули, что в последнее время все чаще поднимается вопрос о том, насколько законно отстранение от работы сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19. Дело в том, что в соответствии с российскими законами отстранить могут не только сославшись на положения Трудового кодекса или ряда федеральных законов, но и на иные нормативные акты.
Одним из таких случаев может выступать нарушение положений ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", пояснили в Роструде.
В такой ситуации, если работы сопряжены с повышенным риском инфицирования, сотрудники, отказавшиеся от вакцинации, могут быть отстранены от работы в компании.
Также стоит помнить, что в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям внесли и прививку от коронавирусной инфекции.
Уже в десятке российских регионов решение по поводу обязательной вакцинации оформили постановлением главных санврачей субъектов.
Получается, в этих регионах для тех работников, которые приводятся в постановлении, вакцинация обязательна, подытожили в Роструде.
Напомним, одной из первых об обязательной вакцинации в России объявила Якутия. Там еще в мае текущего года местные власти распорядились привить 70% взрослого населения к 1 июля этого года.
А в середине июня указ привить 60% работников сферы услуг вышел для москвичей.
Личный счет,Видео,Роструд,
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