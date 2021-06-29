Самозанятые смогут узнать размер будущей пенсии

Как отмечается, отчисление средств на будущую пенсию для самозанятых является добровольным процессом. Необходима лишь подача заявления в Пенсионный фонд через приложение «Мой налог».

Коэффициенты влияют на размер пенсии: чем их больше, тем она выше. Тем же, кто недоберет минимум коэффициентов к моменту заслуженного отдыха, полагается не страховая, а социальная пенсия.