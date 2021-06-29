Самозанятые смогут узнать размер будущей пенсии

Калькулятор должен появиться в личном кабинете каждого самозанятого в конце июня, заявил Котяков.
С помощью калькулятора можно будет узнать размер будущей пенсии. Он, в свою очередь, будет зависеть от суммы перечислений в Пенсионный фонд России (ПФР).
Как отмечается, отчисление средств на будущую пенсию для самозанятых является добровольным процессом. Необходима лишь подача заявления в Пенсионный фонд через приложение «Мой налог».
Самозанятые ежегодно могут перечислять страховые взносы не менее установленного размера (33 770,88 рубля в 2021 году) для получения одного пенсионного коэффициента, заявила «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Коэффициенты влияют на размер пенсии: чем их больше, тем она выше. Тем же, кто недоберет минимум коэффициентов к моменту заслуженного отдыха, полагается не страховая, а социальная пенсия.
Взносы для самозанятых необязательны, сделать их обязательными нельзя из-за невозможности поменять условия налога на профессиональный доход в течение 10 лет до 31 декабря 2028 года, заявил зампред Комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов.
В связи с недостатком у судов практики по делам с участием самозанятых решения стали приниматься не в их пользу, написал в своем письме «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) первому вице-премьеру Андрею Белоусову.