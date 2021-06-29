Продукты могут подорожать в случае введения QR-кодов в магазинах

Предприниматель Дмитрий Потапенко уверен, что вероятность распространения системы QR-кодов с ресторанной на другие отрасли очень высока.

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По его словам, ограничения могут быть введены для магазинов и общественного транспорта. Введение такой системы в магазинах неизбежно приведет к росту цен на продукты, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко.

«Система QR-кодов в магазинах может работать только в том случае, если магазины будут закрыты. Потом только не надо задавать вопрос, почему опять что-то подорожало. Система распознавания является крайне дорогостоящей, и не надо тешить себя иллюзиями, она будет отнесена к себестоимости продукции. Как инженер-конструктор технолог радиоэлектронной аппаратуры, я понимаю, как система будет работать, но также я прекрасно понимаю, какие она будет иметь ограничения, сбои и сколько будет стоить»,- заявил Потапенко.

При этом предприниматель не исключает, что власти действительно попытаются ввести такую систему в столичных магазинах и в общественном транспорте, несмотря на то, что это затрагивает первоочередные потребности граждан.

«Как говорит Дмитрий Сергеевич Песков, у нас вакцинация добровольная. Если вы не хотите, вы можете умереть от голода – это тоже будет добровольная покупка продуктов питания. Цинизм наших властителей достиг самой высокой степени, на мой взгляд. На этом поднимутся, прежде всего, разработчики приложения и установщики оборудования, которые, по странному стечению обстоятельств, почему-то все время близки ко всяким ГУПам и МУПам Московского и не только правительства, потому что QR-коды и цифровая сегрегация людей на высший и низший сорта будет распространяться и дальше. Вероятность распространения QR-кодов высока. У меня QR-код есть, и первое, что мне предлагает уже Департамент информационных технологий – привязать мой QR-код к транспортной карте, он же это делает не потому, что ему хочется поразвлекаться», - рассказал Потапенко.

В таком случае сервисы доставок, конечно, будут привозить гражданам продукты, но это неизбежно приведет к серьезному подорожанию, отметил он.

«Дело в том, что сервисы доставки стоят денег и комплектация заказов для доставки – это бизнес-процесс, который не имеет отношения к общепиту или ретейлу. К сожалению, всем кажется, что цена в доставке будет такая же, как в магазине или общипите. Повар не готовит для того, чтобы запаковать еду в контейнер. Нет такого места на кухне, где происходит запаковка в контейнер, это уже принципиально два разных бизнес-процесса. Сервис доставки создает убыток и приводит к подорожанию», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».