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Поправка на инфляцию: Взысканные судом средства россиян начнут индексировать

Елена Прошина
1 час назад
Средства, которые взыскиваются по решению суда, теперь будут индексироваться на уровень инфляции. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая очередное заседание кабмина.
"Мы сегодня рассмотрим изменения в законодательство об индексации выплат, которые взысканы по решению суда", - сказал он.
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Судебный процесс, продолжил премьер, зачастую довольно длителен. С момента, когда гражданин подал заявление, и до принятия решений и выплат могут пройти месяцы или даже годы, указал он.
"За это время стоимость компенсации, на которую он претендует, может существенно измениться, что также относится к денежным суммам, которые должен выплатить ответчик. Теперь их индексация будет производиться со дня вынесения решения", - уточнил Мишустин.
Он пояснил, что это решение поможет в полной мере возместить потери взыскателю от затягивания сроков выплат и будет стимулировать должников к своевременному исполнению своих обязательств.
Как ранее отмечалось в материалах кабмина к заседанию, для индексации будет использоваться официальная статистическая информация об индексе потребительских цен на товары и услуги в РФ, размещаемая на официальном сайте Росстата, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором.

Взыскивать средства с банкиров по решению омбудсмена будут оперативнее

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому решения финансового омбудсмена о принудительном взыскании средств с банкиров будут направлять в Федеральную службу судебных приставов исключительно в электронном виде. Ожидается, что это поможет сократить сроки исполнения таких решений.
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг должен будет направлять в ФСПП свои удостоверения, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, через системы межведомственного электронного взаимодействия.
«Это позволит обеспечить полную защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа, искажения или блокирования», — сказал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.
Удостоверения выдаются финансовым омбудсменом для принудительного исполнения финансовой организацией решения по результатам рассмотрения обращения потребителя финуслуг.
Например, потребитель может обратиться к уполномоченному с требованием в отношении микрофинансовой организации о взыскании излишне уплаченных процентов за пользование займом. Поправки позволят сократить сроки направления удостоверения финансового уполномоченного на принудительное исполнение до суток, а их регистрации — до 10 секунд.
Также они помогут снизить количество отказов в возбуждении исполнительного производства и исключить предъявление поддельных удостоверений от имени уполномоченного, отмечается в пояснении к документу. Эта система позволит бороться и со злоупотреблениями со стороны недобросовестных взыскателей, полагают в Правительстве.

Власти обсуждают автоматическое взыскание долгов с бизнеса

В России власти обсуждают возможность автоматического взимания долгов с бизнеса. В частности, рассматривается новая норма при подписании госконтрактов: если у исполнителя договора есть задолженность перед государством, то она будет автоматически взыскана, пишут во вторник «Известия».
Правительство поручило ФНС и Минфину рассмотреть целесообразность разработки таких поправок в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг...». Об этом сказано в протоколе совещания у первого замглавы аппарата кабмина Валерия Сидоренко (документ имеется в распоряжении редакции).
В пресс-службе правительства «Известиям» сказали, что по предложениям, которые поступили от Минфина и ФНС, ведется дальнейшая экспертная работа. Закон о закупках для государственных и муниципальных нужд не регулирует вопросы по взысканию и зачислению задолженностей в бюджеты, подчеркнули в пресс-службе Минфина.
Оценить, сколько средств может принести в бюджет новая мера, нельзя, но общая задолженность бизнеса по налогам, сборам и другим платежам в прошлом году превышала 1 трлн рублей.
Эксперты, в частности, высказывают мнение, предлагаемый проект следует оценить со всех сторон: исполнители госконтракта должны ощущать свою защищенность. Дополнительное ужесточение может сформировать ситуацию, когда на рынок будут выходить недобросовестные лица, которые изначально не намерены выполнять обязательства по госконтракту.
Личный счет,Олег Цепкин,Валерий Сидоренко,Михаил Мишустин,Федеральная налоговая служба,Совет Федерации,Минфин,Росстат,газета "Известия",
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