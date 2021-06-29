Поправка на инфляцию: Взысканные судом средства россиян начнут индексировать

Средства, которые взыскиваются по решению суда, теперь будут индексироваться на уровень инфляции. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин , открывая очередное заседание кабмина.

"Мы сегодня рассмотрим изменения в законодательство об индексации выплат, которые взысканы по решению суда", - сказал он.

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Судебный процесс, продолжил премьер, зачастую довольно длителен. С момента, когда гражданин подал заявление, и до принятия решений и выплат могут пройти месяцы или даже годы, указал он.

"За это время стоимость компенсации, на которую он претендует, может существенно измениться, что также относится к денежным суммам, которые должен выплатить ответчик. Теперь их индексация будет производиться со дня вынесения решения", - уточнил Мишустин.

Он пояснил, что это решение поможет в полной мере возместить потери взыскателю от затягивания сроков выплат и будет стимулировать должников к своевременному исполнению своих обязательств.

Как ранее отмечалось в материалах кабмина к заседанию, для индексации будет использоваться официальная статистическая информация об индексе потребительских цен на товары и услуги в РФ, размещаемая на официальном сайте Росстата , если иное не предусмотрено федеральным законом или договором.

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому решения финансового омбудсмена о принудительном взыскании средств с банкиров будут направлять в Федеральную службу судебных приставов исключительно в электронном виде. Ожидается, что это поможет сократить сроки исполнения таких решений.

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг должен будет направлять в ФСПП свои удостоверения, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, через системы межведомственного электронного взаимодействия.

«Это позволит обеспечить полную защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа, искажения или блокирования», — сказал член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин.

Удостоверения выдаются финансовым омбудсменом для принудительного исполнения финансовой организацией решения по результатам рассмотрения обращения потребителя финуслуг.

Например, потребитель может обратиться к уполномоченному с требованием в отношении микрофинансовой организации о взыскании излишне уплаченных процентов за пользование займом. Поправки позволят сократить сроки направления удостоверения финансового уполномоченного на принудительное исполнение до суток, а их регистрации — до 10 секунд.

Также они помогут снизить количество отказов в возбуждении исполнительного производства и исключить предъявление поддельных удостоверений от имени уполномоченного, отмечается в пояснении к документу. Эта система позволит бороться и со злоупотреблениями со стороны недобросовестных взыскателей, полагают в Правительстве.

В России власти обсуждают возможность автоматического взимания долгов с бизнеса. В частности, рассматривается новая норма при подписании госконтрактов: если у исполнителя договора есть задолженность перед государством, то она будет автоматически взыскана, пишут во вторник «Известия».

Правительство поручило ФНС Минфину рассмотреть целесообразность разработки таких поправок в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг...». Об этом сказано в протоколе совещания у первого замглавы аппарата кабмина Валерия Сидоренко (документ имеется в распоряжении редакции).

В пресс-службе правительства «Известиям» сказали, что по предложениям, которые поступили от Минфина и ФНС, ведется дальнейшая экспертная работа. Закон о закупках для государственных и муниципальных нужд не регулирует вопросы по взысканию и зачислению задолженностей в бюджеты, подчеркнули в пресс-службе Минфина.

Оценить, сколько средств может принести в бюджет новая мера, нельзя, но общая задолженность бизнеса по налогам, сборам и другим платежам в прошлом году превышала 1 трлн рублей.