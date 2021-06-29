Миллионы россиян могут остаться без пенсий из-за работы в теневом секторе

Миллионы россиян в будущем рискуют оказаться без пенсий. Об этом пишет News.ru со ссылкой на исследования Института региональных проблем и Института региональной экспертизы.

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Речь идет в первую очередь о тех, кто занят в так называемом теневом секторе экономики.

По данным экспертов РАНХиГС, доля занятых в теневом секторе в общей структуре российского рынка труда в конце 2020 года составила 28%.

Как правило, люди не задумываются над тем, что рискуют остаться без пенсий. Они не хотят платить налоги сейчас и уверены, что смогут накопить на пенсию самостоятельно.

Максимум, что могут получить «серые» работники от государства - это социальная пенсия. Мужчинам ее начинают выплачивать с 70 лет. На сегодняшний день средний размер социальной пенсии по старости составляет менее шести тысяч рублей.

По словам ведущего аналитика Института региональной экспертизы Николая Евдокимова, уход зарплат в серые схемы — опасная тенденция, которую властям пока никак не удается преодолеть. При этом сам процесс объясняется низким уровнем жизни населения и недоверием к власти и пенсионной системе.

«Серые зарплаты объективно выше, поскольку не облагаются налогом, а для человека, который кормит семью, собирает детей в школу и платит кредиты, — это значимый фактор», - заявил Евдокимов.