Миллионы россиян могут остаться без пенсий из-за работы в теневом секторе

Миллионы россиян в будущем рискуют оказаться без пенсий. Об этом пишет News.ru
со ссылкой на исследования Института региональных проблем и Института региональной экспертизы.
Речь идет в первую очередь о тех, кто занят в так называемом теневом секторе экономики.
По данным экспертов РАНХиГС, доля занятых в теневом секторе в общей структуре российского рынка труда в конце 2020 года составила 28%.
Как правило, люди не задумываются над тем, что рискуют остаться без пенсий. Они не хотят платить налоги сейчас и уверены, что смогут накопить на пенсию самостоятельно.
Максимум, что могут получить «серые» работники от государства - это социальная пенсия. Мужчинам ее начинают выплачивать с 70 лет. На сегодняшний день средний размер социальной пенсии по старости составляет менее шести тысяч рублей.
По словам ведущего аналитика Института региональной экспертизы Николая Евдокимова, уход зарплат в серые схемы — опасная тенденция, которую властям пока никак не удается преодолеть. При этом сам процесс объясняется низким уровнем жизни населения и недоверием к власти и пенсионной системе.
«Серые зарплаты объективно выше, поскольку не облагаются налогом, а для человека, который кормит семью, собирает детей в школу и платит кредиты, — это значимый фактор», - заявил Евдокимов.
При этом сохранить накопления россияне чаще всего не в состоянии, так как в России нет эффективного накопительного механизма. В итоге в пожилом возрасте многие имеют все шансы оказаться без сбережений и пенсий.