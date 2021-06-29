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Миллионы россиян останутся без пенсий

Вероника Полынина
57 минут назад
Миллионы россиян в будущем рискуют оказаться без пенсий. Об этом пишет News.ru со ссылкой на исследования Института региональных проблем и Института региональной экспертизы.
Миллионы россиян могут остаться без пенсий из-за работы в теневом секторе
Фото: ТАССТАСС
Речь идет в первую очередь о тех, кто занят в так называемом теневом секторе экономики.
По данным экспертов РАНХиГС, доля занятых в теневом секторе в общей структуре российского рынка труда в конце 2020 года составила 28%.
По другим оценкам, доля получающих зарплату в конвертах еще выше. Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов со ссылкой на Минфин России в конце 2020 года озвучивал цифру в 30–40%.
Как правило, люди не задумываются над тем, что рискуют остаться без пенсий. Они не хотят платить налоги сейчас и уверены, что смогут накопить на пенсию самостоятельно.
Максимум, что могут получить «серые» работники от государства - это социальная пенсия. Мужчинам ее начинают выплачивать с 70 лет. На сегодняшний день средний размер социальной пенсии по старости составляет менее шести тысяч рублей.
По словам ведущего аналитика Института региональной экспертизы Николая Евдокимова, уход зарплат в серые схемы — опасная тенденция, которую властям пока никак не удается преодолеть. При этом сам процесс объясняется низким уровнем жизни населения и недоверием к власти и пенсионной системе.
«Серые зарплаты объективно выше, поскольку не облагаются налогом, а для человека, который кормит семью, собирает детей в школу и платит кредиты, — это значимый фактор», - заявил Евдокимов.
При этом сохранить накопления россияне чаще всего не в состоянии, так как в России нет эффективного накопительного механизма. В итоге в пожилом возрасте многие имеют все шансы оказаться без сбережений и пенсий.
Личный счет,Анатолий Артамонов,Совет Федерации,Минфин,
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