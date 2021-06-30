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Путин подписал закон о защите минимального дохода россиян с долгами

News.ruиещё 11
48 минут назад
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин защитил минимальный доход должников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Изменения затронули статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон «Об исполнительном производстве» в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.
Законом предусмотрено, что должник получает право обратиться в подразделение судебных приставов, где открыто исполнительное производство, с заявлением. В нём он должен ходатайствовать о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. После этого ни банк, ни иная кредитная организация не имеют права списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.
Ранее стало известно, что банки и микрофинансовые организации в текущем году стали чаще продавать проблемные долги молодых клиентов. Речь идёт о заёмщиках в возрасте до 25 лет. Так, в первом квартале доля таких неплательщиков в общем количестве кейсов достигла 20%. Этот показатель за аналогичный период прошлого года был равен 9,7%.
Личный счет,Владимир Путин,
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