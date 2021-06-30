Путин защитил минимальный доход должников

Изменения затронули статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон «Об исполнительном производстве» в части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.

Законом предусмотрено, что должник получает право обратиться в подразделение судебных приставов, где открыто исполнительное производство, с заявлением. В нём он должен ходатайствовать о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. После этого ни банк, ни иная кредитная организация не имеют права списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.