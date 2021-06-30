ЦБ и НПФ готовят новую пенсионную систему

Центральный банк РФ
и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) решили трансформировать систему обязательного пенсионного страхования (ОПС) в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Об этом пишет
«Коммерсант».
Теперь средства будут принадлежать не государству, а гражданам.
Получение средств будет доступно как при наступлении пенсионных оснований, так и при исключительных жизненных ситуациях, сообщила гендиректор «ВТБ Пенсионного фонда» Лариса Горчаковская
.
По ее словам, для стимулирования добровольных пенсионных взносов гражданам следует предоставлять отдельный налоговый вычет, например, 6% от заработной платы или дохода.
Как заявил зампред ЦБ Виктор Чистюхин в ходе Международного финансового конгресса, Банк России выступает за решение «вопроса с обязательным пенсионным страхованием».
«Граждане наконец-то должны иметь возможность ощутить данные ресурсы как некую свою собственность»,— указал он.
Ожидается образование новой трехкомпонентной пенсионной системы, в которую будут включены «стандартная пенсионная схема, индивидуальные пенсионные планы, а также корпоративные пенсионные программы», заявила глава пенсионного дивизиона ГК «Регион» Галина Морозова
.
Наименее рискованная – стандартизированная схема НПО, затем по рискованности должно идти существующее НПО, где закладывается возможность получить убыток, но в размере не менее уплаченных взносов, заявил один из топ-менеджеров НПФ. Самым рискованным продуктом НПФ будет индивидуальный инвестиционный счет третьего типа, «где будет возможность уйти в минус», отметил он.
Накопления россиян, хранящиеся в Пенсионном фонде России (ПФР)
с 2016 года, в конце первого квартала 2021-го превысили два триллиона рублей. Выплачивать эти деньги россиянам начнут в 2022 году.