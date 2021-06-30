ЦБ и НПФ готовят новую пенсионную систему

По ее словам, для стимулирования добровольных пенсионных взносов гражданам следует предоставлять отдельный налоговый вычет, например, 6% от заработной платы или дохода.

Наименее рискованная – стандартизированная схема НПО, затем по рискованности должно идти существующее НПО, где закладывается возможность получить убыток, но в размере не менее уплаченных взносов, заявил один из топ-менеджеров НПФ. Самым рискованным продуктом НПФ будет индивидуальный инвестиционный счет третьего типа, «где будет возможность уйти в минус», отметил он.