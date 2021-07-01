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Росстат сообщил о снижении размера реальных пенсий на фоне инфляции

News.ruиещё 4
1 час назад
Рост инфляции в начале года привёл к существенному снижению размера реальных пенсий россиян. В мае пенсии снизились на 0,5%, сообщает Росстат.
Росстат сообщил о снижении размера пенсий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Так, в феврале снижение реального размера пенсий составило 0,1% в годовом сравнении, в марте — 0,2%, в апреле — 0,1%. В мае размер реальных пенсий снизился уже на 0,5%.
При этом номинальный средний размер пенсии в мае составил 15 806 рублей и увеличился на 5,5% по сравнению с маем прошлого года.
Согласно апрельским данным Росстата, из-за ускорения темпов инфляции в первом квартале текущего года пенсии россиян сократились в реальном выражении. В феврале падение составило 0,1%, а в марте — 0,2%. При этом средний размер пенсий рос всё время. В январе, например, он увеличился на 0,4%. Однако в январе 2020-го его рост составлял 3,2%.
Как сообщалось ранее, председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой вмешаться в решение вопроса о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, от которой власти отказались с начала 2016 года. Весной парламентарии вносили проекты законов о возвращении надбавок, но кабмин не одобрил ни одного варианта.
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