Росстат сообщил о снижении размера пенсий

Рост инфляции в начале года привёл к существенному снижению размера реальных пенсий россиян. В мае пенсии снизились на 0,5%, сообщает Росстат

Так, в феврале снижение реального размера пенсий составило 0,1% в годовом сравнении, в марте — 0,2%, в апреле — 0,1%. В мае размер реальных пенсий снизился уже на 0,5%.

При этом номинальный средний размер пенсии в мае составил 15 806 рублей и увеличился на 5,5% по сравнению с маем прошлого года.

Согласно апрельским данным Росстата, из-за ускорения темпов инфляции в первом квартале текущего года пенсии россиян сократились в реальном выражении. В феврале падение составило 0,1%, а в марте — 0,2%. При этом средний размер пенсий рос всё время. В январе, например, он увеличился на 0,4%. Однако в январе 2020-го его рост составлял 3,2%.