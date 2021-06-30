Президент России Владимир Путин заявил, что его вакцинировали препаратом «Спутник V». О своем отношении к прививкам Путин рассказал на «Прямой линии».

«Меня просили не говорить, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать конкурентных преимуществ. Но вопросов много», - отметил президент.

Когда Путину делали прививку, в гражданском обороте были ЭпиВакКорона и «Спутник V». Он назвал оба препарата хорошими и подчеркнул, что мог привиться любым из них.

«С врачами не советовался, смотрел, кто из знакомых что делает. Как мне показалось, ЭпиВакКорона действует поменьше по времени, но у нее есть свои преимущества, она синтетическая и продвинутая», - отметил президент.

В итоге Путин решил привиться «Спутником»: его ставят военнослужащим, а Путин - главнокомандующий.

«После первого укола вообще ничего не чувствовал. После второго измерил температура - 37,2. Лёг спать, проснулся - 36,6», - рассказал он.

Через 20 дней у президента взяли кровь и анализы показали высокий уровень защиты от коронавируса.

Путин подчеркнул, что человек, болеющий коронавирусом без прививки, может столкнуться с тяжелыми последствиями в будущем. По его словам, около десяти процентов вакцинированных могут повторно заболеть, но переносить болезнь они будут достаточно легко.