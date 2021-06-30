Путин: «Я не поддерживаю обязательную вакцинацию»

Президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию в России против коронавируса, и отметил, что прививочная кампания ведется в соответствии с законом.

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По словам главы государства, чтобы разобраться в вопросе вакцинации, нужно обратиться к закону.

«В свое время я говорил, что не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться этой точки зрения. Надо посмотреть закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения. Там две составляющие. Одна из них - общенациональный календарь прививок и это – обязательная вакцинация. Были предложения коллег перенести вакцинацию против ковидной инфекции в этот раздел национальных прививок, но депутаты Госдумы не поддержали. Поэтому в этот раздел вакцинация против ковида не попала и не является обязательной», - пояснил президент.

Однако, по его словам, в случае эпидемии руководители регионов по рекомендации санитарных врачей имеют право вводить обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан.

«Именно этой нормой руководители субъектов воспользовались. Никакой неразберихи здесь нет», - подчеркнул в ходе «Прямой линии» Владимир Путин.

Прямая линия Владимира Путина стартовала в 12:00, ее демонстрируют в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».