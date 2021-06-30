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Путин описал ставки по кредитам словом «многовато»

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Президента России Владимира Путина в ходе прямой линии спросили о кредитовании бизнеса. Он описал ставку в 18 процентов для бизнеса словом «многовато». Трансляцию ведет Первый канал.
Путин описал ставки по кредитам словом «многовато»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
К президенту обратился предприниматель из Сургута, который пожаловался на то, что не может получить эффективную финансовую поддержку. «Банки предлагают ставку в 18 процентов. Не позволяют бизнесу развиваться небольшие сроки кредитования, высокие ставки и наличие залога», — отметил он.
Малый и средний бизнес действительно сильно пострадал, но были приняты меры поддержки, сказал президент. «Прийти за деньгами — дело несложное, сложно их отдать. Однако, например, убрать залог было бы опасно, это могло бы подорвать банковскую систему, хотя она сильная», — считает глава государства.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов в докладе Путину предложил восемь мер поддержки российских предпринимателей. Он отметил, что доля малого и среднего бизнеса за 2020 год во время пандемии сократилась до уровня пятилетней давности.
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