Путин описал ставки по кредитам словом «многовато»

К президенту обратился предприниматель из Сургута, который пожаловался на то, что не может получить эффективную финансовую поддержку. «Банки предлагают ставку в 18 процентов. Не позволяют бизнесу развиваться небольшие сроки кредитования, высокие ставки и наличие залога», — отметил он.

Малый и средний бизнес действительно сильно пострадал, но были приняты меры поддержки, сказал президент. «Прийти за деньгами — дело несложное, сложно их отдать. Однако, например, убрать залог было бы опасно, это могло бы подорвать банковскую систему, хотя она сильная», — считает глава государства.