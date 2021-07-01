С 1 июля традиционно дорожают коммунальные услуги. В целом по России тарифы должны подняться в цене на 4%, однако ФАС прогнозирует, что фактический размер индексации будет около 3,3%. Об этом пишет «Российская газета».

Как отмечается, в этом году тарифы больше всего вырастут в кавказских республиках. До этого там был самый низкий рост предельных индексов за совокупный платеж, отмечают в НП «ЖКХ-Контроль».

Удорожание услуг ЖКХ в Чеченской Республике в среднем по всем регулируемым ресурсам может достигнуть до 6,5%, в Дагестане - до 5,2%, Кабардино-Балкарской Республике - 5,4%.

Существенно могут вырасти платежи в Крыму и Севастополе - на 6,2%. Как считают эксперты, это обусловлено низкой тарифной базой, которая появилась у них еще со времен Украины.

Уменьшить сумму платы за ЖКУ можно, прежде всего, благодаря снижению потребления наиболее энергоемких и дорогих услуг, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов.

«Это можно сделать за счет модернизации внутридомовых инженерных систем, установки погодозависимой автоматики на системы отопления, утепления ограждающих конструкций. Сэкономить зачастую позволяет установка приборов учета (общедомовых и индивидуальных), переход от расчетов по нормативам, которые почти всегда завышены, к оплате фактически потребленного ресурса», – рекомендует он.