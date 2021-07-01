Производители предупредили о росте цен на молоко

Российские производители молока должны будут поднять отпускные цены на свою продукцию на 7-10% к осени текущего 2021 года. Как пишет РБК, это нужно для сохранения рентабельности.Об этом изданию сообщил гендиректор компании "Молвест" Анатолий Лосев.В свою очередь гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов пояснил, что рост цен на молоко в этом году не покрывает затрат бизнеса на производство.Как сообщил изданию источник в одной из компаний-производителей, в 2021 году уже есть все предпосылки для роста цен на молочную продукцию.В магазин по QR-коду: цены на продукты вырастутДругие участники рынка сообщили, что либо уже повысили цены, либо собираются это сделать.