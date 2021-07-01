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Производители предупредили о росте цен на молоко к осени

Праймиещё 5
27 минут назад
Российские производители молока должны будут поднять отпускные цены на свою продукцию на 7-10% к осени текущего 2021 года. Как пишет РБК, это нужно для сохранения рентабельности.
Производители предупредили о росте цен на молоко
Фото: ТАССТАСС
Об этом изданию сообщил гендиректор компании "Молвест" Анатолий Лосев.
В свою очередь гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов пояснил, что рост цен на молоко в этом году не покрывает затрат бизнеса на производство.
Как сообщил изданию источник в одной из компаний-производителей, в 2021 году уже есть все предпосылки для роста цен на молочную продукцию.
Другие участники рынка сообщили, что либо уже повысили цены, либо собираются это сделать.
Личный счет,Артем Белов,Анатолий Лосев,РБК,
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