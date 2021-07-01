Выплата пенсий на карты Visa и Maestro прекращена

С 1 июля банки прекратят переводить пенсии, ежемесячные денежные выплаты и выплаты из материнского капитала на карты международных платежных систем Visa и MasterCard (Maestro). Об этом сообщает «Российская газета».

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Центробанк несколько раз позволял банкам переносить срок окончательного перевода социальных выплат на «Мир». Первый предельный срок был установлен на 1 июля 2020 года, второй - на 1 октября, третий - на 1 января 2021 года. В итоге крайний срок сдвинули еще на полгода.

Для того чтобы получить карту «Мир», необходимо обратиться в банк, через который производится выплата пенсии, а затем передать ее реквизиты Пенсионному фонду через единый портал Госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР (заявление «О доставке пенсии»). За обслуживание пенсионных карт «Мир» платы не взимается, однако уведомления об операциях платные.

У граждан остается возможность получать пенсии наличными через « Почту России », оформляя доставку на дом или получая самостоятельно в почтовом отделении.

Также пенсионер может получать выплаты на банковский счет, к которому никакой карты не привязано и на вклад.

При отсутствии счета банк направляет получателю уведомление о необходимости явиться в течение 10 рабочих дней со дня поступления выплаты, чтобы ее получить. Также можно направить реквизиты счета с картой «Мир» или счета без использования карт. Если пенсионер не выходит на связь, банк на 11-й рабочий день возвращает выплату в ПФР и уведомляет об этом клиента.